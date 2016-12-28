Ахмедов вернулся к тренировкам после операции на руку
Непобедимый казахстанский профи Али Ахмедов возобновил тренировки, сообщает Sports.kz со ссылкой на Instagram боксера.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что полутяж Али Ахмедов (5 (4КО) — 0), провел свой крайний поединок 9 декабря против украинского бойца Владимира Харкевича, который Ахмедов выиграл единогласным решением судей. После чего казахстанцу была сделана операция на руку.
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