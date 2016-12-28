Арум: Ожидаю, что в 2017 году Пакьяо проведёт два боя

«Всё зависит от Мэнни. Он должен мне сказать это. У нас есть целый ряд потенциальных соперников, которых мы рассматриваем, ряд вариантов ряд мест, которые мы обсуждаем. И ничего не будет решено до тех пор, пока я не отправлюсь на Филиппины.



Я думаю, что он проведёт по крайней мере два боя в следующем году. О том, что будет после 2017 года, не имею ни малейшего понятия», — цитирует Арума BoxingScene.