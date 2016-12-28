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https://sport.mail.ru/news/boxing/28282389/
28 декабря 2016, 12:12 | Бокс | Sports.kz

«Kazsport» 31 декабря покажет программу о болельщиках Головкина

«Kazsport» готовит телезрителям новогодний подарок — специальный проект «Феномен GGG» о профессиональном боксере Геннадии Головкине и его болельщиках. Главный спортивный телеканал страны три года подряд транслировал все поединки «Короля нокаутов» в прямом эфире, а съемочная группа «Kazsport» работала в Нью-Йорке и Лондоне, освещая грандиозные «Big drama show» с места события.

Kazsport готовит телезрителям новогодний подарок — специальный проект Феномен GGG о профессиональном боксере Геннадии <span class=error>Головкине</span> и его болельщиках. Главный спортивный телеканал страны три года подряд транслировал все поединки Короля нокаутов в прямом эфире а съемочная группа Kazsport работала в <nobr>Нью-Йорке</nobr> и Лондоне освещая грандиозные Big drama <span class=error>show</span> с места события. Увеличить
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Теперь должное внимание в эфире уделят не только боксеру, но и его фанатам. Как известно, болеют за GGG не только простые болельщики, но и «звезды» политического и спортивного небосклона. Подробнее о них всех и расскажут в спецпроекте.

«Феномен популярности мастера кожаной перчатки из шахтерской столицы Казахстана уникален и интересен прессе. Журналисты тщетно пытаются его разгадать. То ли дело в его огромном потенциале, то ли в скромной манере поведения и искренней обезоруживающей улыбке, а может, и в гармоничном сочетании всего перечисленного, но так или иначе: Геннадий Головкин сумел покорить сердца людей», — говорит автор проекта «Феномен GGG», редактор телеканала «Kazsport» Зарина Сейфуллина.

Она побывала на боях Геннадия Головкина против Давида Лемье и Келла Брука в Нью-Йорке и Лондоне, соответственно, где воочию убедилась в популярности нашего атлета среди людей из абсолютно разных социальных и культурных миров. К слову, это был первый опыт освещения поединков GGG с места событий в истории «Kazsport». В съемках превью-репортажа к бою с Лемью были задействованы десятки активистов в разных странах мира, которые передали привет и слова поддержки любимому спортсмену из КНР, США, Норвегии, Великобритании и, конечно, Казахстана. Финансовых затрат по съемкам за рубежом телеканал не понес, т.к. журналист Зарина Сейфуллина находилась в Великобритании на обучении по Президентской программе «Болашак». А поездку в США совершила за собственный счет, «исключительно из энтузиазма» — по ее словам.

На пресс-конференции Геннадия Головкина и Мартина Мюррея в Лондоне автор лично пообщалась с боксером и членами его команды, взяла эксклюзивные интервью у Головкина и его менеджера. Репортаж был показан в эфире двух телеканалов «Казахстан» и «Kazsport» на казахском и русском языках.

У телезрителей появилась возможность увидеть самых ярых поклонников титулованного боксера (и, возможно, себя в их числе). Смотрите специальный проект «Феномен GGG» 31 декабря в 15:45 на телеканале «Kazsport». Повтор — 1 января в 11:05 и 23:50.

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