«Kazsport» 31 декабря покажет программу о болельщиках Головкина

Теперь должное внимание в эфире уделят не только боксеру, но и его фанатам. Как известно, болеют за GGG не только простые болельщики, но и «звезды» политического и спортивного небосклона. Подробнее о них всех и расскажут в спецпроекте.



«Феномен популярности мастера кожаной перчатки из шахтерской столицы Казахстана уникален и интересен прессе. Журналисты тщетно пытаются его разгадать. То ли дело в его огромном потенциале, то ли в скромной манере поведения и искренней обезоруживающей улыбке, а может, и в гармоничном сочетании всего перечисленного, но так или иначе: Геннадий Головкин сумел покорить сердца людей», — говорит автор проекта «Феномен GGG», редактор телеканала «Kazsport» Зарина Сейфуллина.



Она побывала на боях Геннадия Головкина против Давида Лемье и Келла Брука в Нью-Йорке и Лондоне, соответственно, где воочию убедилась в популярности нашего атлета среди людей из абсолютно разных социальных и культурных миров. К слову, это был первый опыт освещения поединков GGG с места событий в истории «Kazsport». В съемках превью-репортажа к бою с Лемью были задействованы десятки активистов в разных странах мира, которые передали привет и слова поддержки любимому спортсмену из КНР, США, Норвегии, Великобритании и, конечно, Казахстана. Финансовых затрат по съемкам за рубежом телеканал не понес, т.к. журналист Зарина Сейфуллина находилась в Великобритании на обучении по Президентской программе «Болашак». А поездку в США совершила за собственный счет, «исключительно из энтузиазма» — по ее словам.



На пресс-конференции Геннадия Головкина и Мартина Мюррея в Лондоне автор лично пообщалась с боксером и членами его команды, взяла эксклюзивные интервью у Головкина и его менеджера. Репортаж был показан в эфире двух телеканалов «Казахстан» и «Kazsport» на казахском и русском языках.



У телезрителей появилась возможность увидеть самых ярых поклонников титулованного боксера (и, возможно, себя в их числе). Смотрите специальный проект «Феномен GGG» 31 декабря в 15:45 на телеканале «Kazsport». Повтор — 1 января в 11:05 и 23:50.