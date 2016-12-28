«Kazsport» 31 декабря покажет программу о болельщиках Головкина
«Kazsport» готовит телезрителям новогодний подарок — специальный проект «Феномен GGG» о профессиональном боксере Геннадии Головкине и его болельщиках. Главный спортивный телеканал страны три года подряд транслировал все поединки «Короля нокаутов» в прямом эфире, а съемочная группа «Kazsport» работала в
Нью-Йорке и Лондоне, освещая грандиозные «Big drama show» с места события.
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Видимо, что-то случилось...
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Теперь должное внимание в эфире уделят не только боксеру, но и его фанатам. Как известно, болеют за GGG не только простые болельщики, но и «звезды» политического и спортивного небосклона. Подробнее о них всех и расскажут в спецпроекте.
«Феномен популярности мастера кожаной перчатки из шахтерской столицы Казахстана уникален и интересен прессе. Журналисты тщетно пытаются его разгадать. То ли дело в его огромном потенциале, то ли в скромной манере поведения и искренней обезоруживающей улыбке, а может, и в гармоничном сочетании всего перечисленного, но так или иначе: Геннадий Головкин сумел покорить сердца людей», — говорит автор проекта «Феномен GGG», редактор телеканала «Kazsport» Зарина Сейфуллина.
Она побывала на боях Геннадия Головкина против Давида Лемье и Келла Брука в
На
У телезрителей появилась возможность увидеть самых ярых поклонников титулованного боксера (и, возможно, себя в их числе). Смотрите специальный проект «Феномен GGG» 31 декабря в 15:45 на телеканале «Kazsport». Повтор — 1 января в 11:05 и 23:50.
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