Менеджер Эюбова рассказал о победе над спарринг-партнером Пакьяо
Менеджер казахстанского
боксера-профессионала Бахтияра Эюбова Ибрагим Хараев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о проблемах подопечного в победном бою с опытным американцем Каримом Мейфилдом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В последнем бою Эюбов встречался с Каримом Майфилдом, очень известным боксером. Он постоянный
Бахтияр сказал, что выйдет на ринг, но уже после первого раунда у него очень сильно разболелись руки. Мы могли даже снять его с боя. Бахтияр признался, что не может бить соперника в полную силу, и мы сменили тактику — выиграть не нокаутом, а по очкам. Сразу после боя Бахтияра доставили в госпиталь, и должны были сделать операцию. Могу сказать, что сейчас все в порядке.
По словам менеджера,
«Бахтияр снова прошел комиссию, которая вынесла заключение, что он может боксировать. Но есть ограничения. Его не допустили к 10-раундовому бою, и в Детройте он снова примет участие в шестираундовом поединке. По сути, начинает все сначала. Но мы не расстраиваемся. Бахтияр еще о себе заявит», — рассказал менеджер.
Напомним, 30-летний казахстанский
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