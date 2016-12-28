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https://sport.mail.ru/news/boxing/28281757/
28 декабря 2016, 11:35 | Бокс | Vesti.kz

Менеджер Эюбова рассказал о победе над спарринг-партнером Пакьяо

Менеджер казахстанского боксера-профессионала Бахтияра Эюбова Ибрагим Хараев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о проблемах подопечного в победном бою с опытным американцем Каримом Мейфилдом.

На счету казахстанского боксера десять досрочных побед в 11 боях. Увеличить
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— В последнем бою Эюбов встречался с Каримом Майфилдом, очень известным боксером. Он постоянный спарринг-партнер Мэнни Пакьяо. Многие думали, что он выиграет у Бахтияра эту встречу. Может быть, даже нокаутом. Перед этим поединком у Бахтияра были проблемы со здоровьем, у него болели руки, и ему должны были сделать операцию. Но мы не могли отказаться от возможности биться на Showtime. Стимул был большой, но последнее слово было за Бахтияром. Мы ведь понимали, что если будет что-то не так, и травмы рук усугубятся, это может повлиять на его дальнейшую карьеру. Но мы и понимали, что победа над Мейфилдом сильно продвинула бы Бахтияра в рейтинге.

Бахтияр сказал, что выйдет на ринг, но уже после первого раунда у него очень сильно разболелись руки. Мы могли даже снять его с боя. Бахтияр признался, что не может бить соперника в полную силу, и мы сменили тактику — выиграть не нокаутом, а по очкам. Сразу после боя Бахтияра доставили в госпиталь, и должны были сделать операцию. Могу сказать, что сейчас все в порядке.

По словам менеджера, из-за того, что Эюбов побывал в госпитале, Атлетическая комиссия решила «придержать» разрешение на поединки казахстанца, пока тот полностью не залечит травмы.

«Бахтияр снова прошел комиссию, которая вынесла заключение, что он может боксировать. Но есть ограничения. Его не допустили к 10-раундовому бою, и в Детройте он снова примет участие в шестираундовом поединке. По сути, начинает все сначала. Но мы не расстраиваемся. Бахтияр еще о себе заявит», — рассказал менеджер.

Напомним, 30-летний казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов выиграл все 11 проведенных боев на профи-ринге, десять из которых он завершил досрочно. В последнем поединке с 36-летним американцем Каримом Мейфилдом казахстанец провел на ринге все 10 раундов, и выиграл встречу разделенным решением судей. Ожидается, что снова на ринг Эюбов вернется 22 января следующего года.

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