Манкенов о возможном бое с Головкиным: Учитывая, что отец Чавеса был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет

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«Я знаю все поединки старшего Чавеса. А вот бои младшего не смотрел, мне нужно посмотреть и лишь после этого могу что-то сказать.

Я видел Чавеса-младшего на конференции WBC в Майями. Простой молодой мальчишка. Сыроватый такой. На меня впечатления не произвел.

Но я думаю не зря Альваресу интересен бой с Чавесом. Учитывая, что его отец был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет. — отметил Манкенов.

Ранее промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Головкина заявил, что казахстанский боксер готов подняться в 168 фунтов для боя с Чавесом-младшим.

При этом Абель Санчес, тренирующий Головкина, упомянул Чавеса-младшего в списке боксеров, которые смогут выстоять против его подопечного. В свою очередь вице-президент Федерации бокса РК Виктор Демьяненко заявил, что мексиканец лишь бледная тень своего отца.