Манкенов о возможном бое с Головкиным: Учитывая, что отец Чавеса был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет
Известный казахстанский промоутер, внештатный советник президента Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов прокомментировал возможный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и
экс-чемпионом мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49−2−1, 32 КО). В интервью Vesti.kz он рассказал какое впечатление на него произвел мексиканский боксер.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я знаю все поединки старшего Чавеса. А вот бои младшего не смотрел, мне нужно посмотреть и лишь после этого могу
Я видел
Но я думаю не зря Альваресу интересен бой с Чавесом. Учитывая, что его отец был хорошим бойцом, думаю он
Ранее промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Головкина заявил, что казахстанский боксер готов подняться в 168 фунтов для боя с
При этом Абель Санчес, тренирующий Головкина, упомянул
Добавим, что на 18 марта в
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