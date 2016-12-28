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https://sport.mail.ru/news/boxing/28281554/
28 декабря 2016, 11:29 | Бокс | Vesti.kz

Манкенов о возможном бое с Головкиным: Учитывая, что отец Чавеса был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет

Известный казахстанский промоутер, внештатный советник президента Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов прокомментировал возможный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и экс-чемпионом мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49−2−1, 32 КО). В интервью Vesti.kz он рассказал какое впечатление на него произвел мексиканский боксер.

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«Я знаю все поединки старшего Чавеса. А вот бои младшего не смотрел, мне нужно посмотреть и лишь после этого могу что-то сказать.

Я видел Чавеса-младшего на конференции WBC в Майями. Простой молодой мальчишка. Сыроватый такой. На меня впечатления не произвел.

Но я думаю не зря Альваресу интересен бой с Чавесом. Учитывая, что его отец был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет. — отметил Манкенов.

Ранее промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Головкина заявил, что казахстанский боксер готов подняться в 168 фунтов для боя с Чавесом-младшим.

При этом Абель Санчес, тренирующий Головкина, упомянул Чавеса-младшего в списке боксеров, которые смогут выстоять против его подопечного. В свою очередь вице-президент Федерации бокса РК Виктор Демьяненко заявил, что мексиканец лишь бледная тень своего отца.

Добавим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечена защита титулов в бою против американца Дэниэла Джейкобса. Судя по словам Санчеса, соперника казахстанца ждет досрочное поражение.

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