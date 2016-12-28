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https://sport.mail.ru/news/boxing/28281529/
28 декабря 2016, 11:07 | Бокс | Sports.kz

Елеусинов стал лучшим боксером Азии

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) подвела итоги года и объявила лучших на континенте по номинациям.

Азиатская конфедерация бокса (<span class=error>ASBC</span>) подвела итоги года и объявила лучших на континенте по номинациям. Увеличить
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По итогам, победителями в номинациях стали:

Лучший боксер Азии 2016 года — Данияр Елеусинов (Казахстан);.

Лучшая боксерша Азии 2016 года — Инь Жунхуа (Китай);.

Лучший боксер Азии 2016 года (молодежь) — Хаято Цуцуми (Япония);.

Лучшая боксерша Азии 2016 года (молодежь) — Пан Сумей (Китай);.

Лучший боксер Азии 2016 года (юниор) — Кристиан Питт Лорент (Филиппины);.

Лучшая боксерша Азии 2016 года (юниор) — Ю Лисай (Китай);.

Лучший APB боксер Азии 2016 года — Жасурбек Латипов (Узбекистан);.

Лучший WSB боксер Азии 2016 года — Асланбек Шымбергенов (Казахстан);.

Открытие года — Шахрам Гиясов (Узбекистан);.

Лучший тренер Азии 2016 года — Патрицио Гаспи (Филиппины);.

Лучший супервайзер Азии 2016 года — Карина Пиксон (Филиппины);.

Лучший технический делегат Азии 2016 года — Билли Вонг (Макао);.

Лучший судья Азии — Джинжинг Жанг (Китай);.

Лучшая национальная федерация Азии 2016 года — Казахстанская федерация бокса.

— Голосование за «Лучших в Азии» проводилось посредством социальных сетей и мы рады, что поклонники бокса со всех концов не только нашего континента, но и мира, активно участвовали в нем. Особо хотелось бы отметить, что в нашем рейтинге Казахстан представлен в трех номинациях. Как вы помните, Казахстанская федерация бокса была отмечена также в итогах уходящего года Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) за проведение Чемпионата мира 2016 года по боксу среди женщин в Астане, — сказал исполнительный директор ASBC Багдаулет Туреханов.

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