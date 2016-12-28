СМИ разобрали положительные характеристики Головкина

«Головкин — отличный стратег. Он хорошо чувствует, когда нужно держать дистанцию, а когда оказывать давление. Единственная его слабость — нет опыта в боях до поздних раундов. У Головкина стальные кулаки — по нокауту в каждой руке. Мощный джеб, но левый хук по корпусу — лучшее в боксе. У него потрясающая работа ног — быстро и почти всегда сбалансированно. Отличное видение ринга, координация и тайминг. Прочный подбородок — он никогда не был нокаутирован: будь то любительский или профессиональный ринг. В бою с Кёртисом Стивенсом в 2013-м Головкин показал, что может держать удар. Головкин предпочитает не работать с большими весами на тренировках — тело для боя. Его тренировка — спарринги и бег: пять миль каждое утро, спринт три раза в неделю. У него мощные и не совсем обычные панчи — удары приходят с широких углов, многие — неожиданно. Наконец, у Головкина — аура хозяина на ринге, о чём после боя с ним говорил Мэттью Маклин», — пишет инстаграм Ultra Boxing HD.