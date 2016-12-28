WBO назначила на 4 января промоутерские торги по бою Абрахам — Красничи
Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила на 4 января промоутерские торги на право организации отборочного боя за звание претендента на титул чемпиона мира во втором среднем весе между Артуром Абрахамом (45−5−0, 30 КО) и Робином Красничи (46−4−0, 17 КО).
Торги будут проведены в Будапеште (Венгрия), минимальная ставка — $ 300 тыс. На данный момент Абрахам занимает вторую строчку рейтинга WBO, а Красничи располагается на третьей.
Артур Абрахам должен был вернуться на ринг 12 ноября в
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