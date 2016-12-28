Торги будут проведены в Будапеште (Венгрия), минимальная ставка — $ 300 тыс. На данный момент Абрахам занимает вторую строчку рейтинга WBO, а Красничи располагается на третьей.



Артур Абрахам должен был вернуться на ринг 12 ноября в матче-реванше с Мартином Мюрреем, однако их встреча была отменена из-за травмы британца.