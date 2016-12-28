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https://sport.mail.ru/news/boxing/28280537/
28 декабря 2016, 10:02 | Бокс | Чемпионат.com

WBO назначила на 4 января промоутерские торги по бою Абрахам — Красничи

Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила на 4 января промоутерские торги на право организации отборочного боя за звание претендента на титул чемпиона мира во втором среднем весе между Артуром Абрахамом (45−5−0, 30 КО) и Робином Красничи (46−4−0, 17 КО).

Торги будут проведены в Будапеште (Венгрия), минимальная ставка — $ 300 тыс. На данный момент Абрахам занимает вторую строчку рейтинга WBO, а Красничи располагается на третьей.

Артур Абрахам должен был вернуться на ринг 12 ноября в матче-реванше с Мартином Мюрреем, однако их встреча была отменена из-за травмы британца.
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