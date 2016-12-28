«Величайший мексиканский боксер всех времен» рассказал, почему «Канело» важно победить Головкина

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По его словам, «Канело» может стать следующей звездой бокса из Мексики, но чтобы получить этот статус, ему нужно встретиться с Головкиным и побить его. Команды боксеров продолжают вести переговоры по бою на сентябрь следующего года.

«Канело» тот, кто может стать следующей мексиканской суперзвездой. Он хороший боец, но он еще не завоевал доверие многих людей. Я думаю, если он победит Головкина, то это станет его последним шагом на пути к тому, чтобы развеять все сомнения вокруг себя и убедить публику. Многие не верят в него, потому что считают, что люди, которые ведут его, манипулируют его карьерой, — цитирует Маркеса BoxingScene.com.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.

Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.

По прогнозу СМИ, бой с Головкиным может принести «Канело» два миллиона PPV, а без GGG мексиканец вернется к показателем сентябрьского поединка со Смитом.