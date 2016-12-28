Вилли Монро-младший объяснил, почему Геннадий Головкин заслуживает уважения
Экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе американец Вилли Монро-младший (21−2, 6 КО) объяснил, почему его бывший соперник чемпион мира в среднем весе по версиям по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) заслуживает уважения.
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«Головкин — единственный боксер, который полностью выбил меня из моей зоны комфорта и заставил драться по его плану. Он определенно заслуживает уважения», — заявил
Ранее американский боксер признался, что видел, что значит боксировать на высоком уровне, когда вышел на ринг против Головкина. «Я был еще выше, выступая в андеркарте у “Канело” перед 50 000 зрителями. И я доказал, что вхожу в число топовых бойцов категории. Главное для меня — сохранить активность в следующем году», — добавил он.
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