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https://sport.mail.ru/news/boxing/28279952/
28 декабря 2016, 9:00 | Бокс | Vesti.kz

Вилли Монро-младший объяснил, почему Геннадий Головкин заслуживает уважения

Экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе американец Вилли Монро-младший (21−2, 6 КО) объяснил, почему его бывший соперник чемпион мира в среднем весе по версиям по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) заслуживает уважения.

Американец встречался с GGG в мае 2015 года и продержался до шестого раунда. Увеличить
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Монро-младший встречался с Головкиным в мае прошлого года в Лос-Анджелесе. Казахстанец нокаутировал соперника в шестом раунде, нанеся американцу первое досрочное поражение в карьере.

«Головкин — единственный боксер, который полностью выбил меня из моей зоны комфорта и заставил драться по его плану. Он определенно заслуживает уважения», — заявил Монро-младший.

Ранее американский боксер признался, что видел, что значит боксировать на высоком уровне, когда вышел на ринг против Головкина. «Я был еще выше, выступая в андеркарте у “Канело” перед 50 000 зрителями. И я доказал, что вхожу в число топовых бойцов категории. Главное для меня — сохранить активность в следующем году», — добавил он.

Также Монро-младший говорил о желании получить матч-реванш с Головкиным.

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