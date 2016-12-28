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28 декабря 2016, 8:51 | Бокс | Sports.kz

Хуан Мануэль Маркес: Если Альварес победит Головкина, то развеет о себе сомнения

Обладатель титулов чемпиона мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес считает, что Сауль Альварес завоюет доверие любителей бокса только победив Геннадия Головкина, пишет Sports.kz.

Обладатель титулов чемпиона мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль <span class=error>Маркес</span> считает что <span class=error>Сауль</span> Альварес завоюет доверие любителей бокса только победив Геннадия <span class=error>Головкина</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Что касается Канело, который метит на пост следующей суперзвезды Мексики. Он хороший боксер, но он все еще не убедил многих людей. Я думаю, если он победит Геннадия Головкина, это будет его последним шагом, чтобы рассеять сомнения и убедить фанатов. Многие в него не верят, поскольку считают, что люди, направляющие его, манипулировали его карьерой», — передает слова Маркеса Boxingscene.com.

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