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https://sport.mail.ru/news/boxing/28279825/
28 декабря 2016, 8:37 | Бокс | ТАСС

Микки Рурк боем в России может завершить карьеру боксера

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Известный актер и боксер Микки Рурк боем в России в 2017 году может завершить боксерскую карьеру. Об этом ТАСС сообщил менеджер Рурка Вадим Корнилов.

В настоящее время ведутся переговоры о поединке актера на Урале в <nobr>феврале-марте</nobr> 2017 года. Увеличить
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В настоящее время ведутся переговоры о поединке актера на Урале в феврале-марте 2017 года.

«Мы ведем переговоры о бое Микки. Возможно, этот бой станет последним в его карьере», — сказал Корнилов.

В настоящее время 64-летний Рурк тренируется в Лос- Анджелесе в знаменитом зале Wild Card и готовится к возвращению на ринг.

Рурк в ноябре 2014 года вернулся на ринг в возрасте 62 лет, нокаутировав в Москве американца Эллиота Сеймура. Боксом Рурк начал заниматься в 12 лет. На профессиональном ринге он провел восемь боев, одержал шесть побед (4 нокаутом) и два поединка свел вничью.
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