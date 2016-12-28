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28 декабря 2016, 8:30 | Бокс | Vesti.kz

Американские журналисты номинировали Абеля Санчеса на звание «Тренер года»

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес вошел в число претендентов на звание лучшего наставника 2016 года по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренер Головкина уже получал эту награду по итогам 2015 года. Увеличить
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Помимо Санчеса на премию имени Эдди Футча также претендуют Мануэль Роблес, Арнульфо Обадно (посмертно), Шейн Макгиган, Вирджил Хантер, Джерри Капобьянко. Отметим, что тренер GGG уже получал эту награду по итогам 2015 года.

Сам Головкин так и не был включен не в одну из восьми номинации по версии BWAA за 2016 год. Имена победителей будут названы в феврале следующего года.

Добавим, что Абель Санчес также тренирует Мурата Гассиева (24−0−0, 17 KO), Дениса Шафикова ((38−2−1, 20 KO), Энди Руиса (29−1−0, 19 KO), Алекса Сауседо (23−0−0, 14 KO) и Константина Пономарева (31−0−0, 13 KО).

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