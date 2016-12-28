Американские журналисты номинировали Абеля Санчеса на звание «Тренер года»

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Помимо Санчеса на премию имени Эдди Футча также претендуют Мануэль Роблес, Арнульфо Обадно (посмертно), Шейн Макгиган, Вирджил Хантер, Джерри Капобьянко. Отметим, что тренер GGG уже получал эту награду по итогам 2015 года.

Сам Головкин так и не был включен не в одну из восьми номинации по версии BWAA за 2016 год. Имена победителей будут названы в феврале следующего года.

Добавим, что Абель Санчес также тренирует Мурата Гассиева (24−0−0, 17 KO), Дениса Шафикова ((38−2−1, 20 KO), Энди Руиса (29−1−0, 19 KO), Алекса Сауседо (23−0−0, 14 KO) и Константина Пономарева (31−0−0, 13 KО).