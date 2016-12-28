СМИ: Бой Головкина и Альвареса станет одной из главных тем в мире бокса на 2017 год
Журналист популярного спортивного портала Bleacher Report Бриггс Сикинс решил разобраться в «актуальных вопросах в мире бокса на 2017 год», затронув тему потенциального боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
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«Уверен, что я не единственный обозреватель бокса, который уже устал даже думать об этом потенциальной битве двух суперзвезд. Бесконечные разговоры на тему «будут или не будут», половину десятилетия окружавшие бой Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, породили поколение журналистов и фанатов, цинично относящихся к вечным спекуляциям.
Но все же, возможный бой Головкина и Альвареса будет одной из главнейших тем в мире бокса на следующий год. В теории, нет смысла в том, что эти двое не подрались еще в 2016.
У Головкина уже есть запланированный на март бой с Дэниэлом Джейкобсом. К его чести, поединок с американцем является для него лучшим из возможных после «Канело».
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При условии, что Головкин и Альварес оба выиграют свои бои, летом следующего года следует ожидать
Бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
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