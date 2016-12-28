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28 декабря 2016, 8:20 | Бокс | Vesti.kz

Forbes: Альварес сделал много денег, но его звездная сила угасла из-за «бегства» от Головкина

Журнал Forbes считает, что чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) сильно навредил своей репутации, когда стал избегать боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

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Тем не менее, Альварес обошел Головкина в так называемом списке MVP-боксеров 2016 года, которые внесли вклад в развитие бокса и попутно пополнили свой «кошелек», составленный Forbes.

«Канело» сделал много денег, но его звездная сила угасла из-за «бегства» от Головкина. Вдобавок, его показатели PPV-продаж пошли вниз с 900 тысяч в бою против Мигеля Котто (2015) до 600 тысяч в майском поединке с Амиром Ханом и до 300 тысяч в сентябре с Лиамом Смитом. Альваресу предстоит много работы, чтобы восстановить свою репутацию, — пишет издание.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.

Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.

По прогнозу СМИ, бой с Головкиным может принести «Канело» два миллиона PPV, а без GGG мексиканец вернется к показателем сентябрьского поединка со Смитом.

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