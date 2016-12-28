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28 декабря 2016, 8:16 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин номинирован на звание «Боксер года»

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) номинирован на звание «Боксер года» по версии портала Boxing News and Views, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом году казахстанский боксер провел два боя и оба завершил досрочной победой. Увеличить
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Помимо Головкина в список претендентов также вошли Карл Фрэмптон, Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Андре Уорд, Роман Гонсалес, Сауль Альвареса и Эррол Спенс-младший.

Напомним, в этом году Головкин провел два боя. В апреле в Калифорнии казахстанский боксер нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука.

Кроме того, Головкин стал обладателем пояса чемпиона WBC в среднем весе, которые перешел к нему после того, как от него отказался мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

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