Геннадий Головкин номинирован на звание «Боксер года»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Помимо Головкина в список претендентов также вошли Карл Фрэмптон, Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Андре Уорд, Роман Гонсалес, Сауль Альвареса и Эррол Спенс-младший.

Напомним, в этом году Головкин провел два боя. В апреле в Калифорнии казахстанский боксер нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука.

Кроме того, Головкин стал обладателем пояса чемпиона WBC в среднем весе, которые перешел к нему после того, как от него отказался мексиканец Сауль «Канело» Альварес.