Blitz Magazine: Головкин — убийца, все избегают боя с ним
Журналист издания Blitz Magazine Малик Спэнн считает, что у казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) нет соперников, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«GGG — убийца. Парни даже не хотят выходить на ринг против него. Канело, Сондерс, Юбэнк, Котто, Серхио — все его избегают», — написал Спэнн в твиттере.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter