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https://sport.mail.ru/news/boxing/28277216/
27 декабря 2016, 21:41 | Бокс | Sports.kz

Blitz Magazine: Головкин — убийца, все избегают боя с ним

Журналист издания Blitz Magazine Малик Спэнн считает, что у казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) нет соперников, сообщает Sports.kz.

Журналист издания Blitz Magazine <span class=error>Малик</span> <span class=error>Спэнн</span> считает что у казахстанского боксёра Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) нет соперников сообщает Sports.kz. Увеличить
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«GGG — убийца. Парни даже не хотят выходить на ринг против него. Канело, Сондерс, Юбэнк, Котто, Серхио — все его избегают», — написал Спэнн в твиттере.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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