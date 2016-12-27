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«GGG — убийца. Парни даже не хотят выходить на ринг против него. Канело, Сондерс, Юбэнк, Котто, Серхио — все его избегают», — написал Спэнн в твиттере.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.