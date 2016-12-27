Ломаченко стал автором лучшего нокаута 2016 года по версии ESPN Deportes
Украинский боксер Василий Ломаченко был отмечен в эфире мексиканского телеканала ESPN Deportes как автор лучшего нокаута 2016 года.
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Экспертом телеканала выступил бывший чемпион мира в четырех различных весовых категориях Хуан Мануэль Маркес. По его мнению, нокаут Ломаченко в бое против Романа «Роки» Мартинеса стал самым ярким в прошедшем году.
Кроме того, Маркес назвал Ломаченко лучшим боксером года.
Напомним, в 2016 году Василий Ломаченко провел два боя, выиграв оба из них. В июне украинец победил кубинца Романа Мартинеса, а в ноябре — ямайца Николаса Уолтерса.
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