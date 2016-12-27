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В список претендентов попал и бой Геннадия Головкина с Келлом Бруком.

Также на голосовании представлены ещё четыре поединка:

Дерек Чисора — Диллиан Уайт

Энтони Кролла — Исмаэль Барросо

Сергей Ковалёв — Андре Уорд

Тони Белью — Илунга Макабу.



Напомним, бой Головкин — Брук транслировался на Sky Sports в системе платных (pay-per-view) трансляций. Ранее телеканал сообщал, что в Великобритании продажи показа этого боя составили 500 тысяч PPV.