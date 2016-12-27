Бой Головкин — Брук — в числе лучших в 2016 году по версии Sky Sports
Sky Sports объявил о голосовании за звание «Лучшего боя года», который транслировался британским телеканалом, сообщает Sports.kz.
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В список претендентов попал и бой Геннадия Головкина с Келлом Бруком.
Также на голосовании представлены ещё четыре поединка:
Дерек Чисора — Диллиан Уайт
Энтони Кролла — Исмаэль Барросо
Сергей Ковалёв — Андре Уорд
Тони Белью — Илунга Макабу.
Напомним, бой Головкин — Брук транслировался на Sky Sports в системе платных (pay-per-view) трансляций. Ранее телеканал сообщал, что в Великобритании продажи показа этого боя составили 500 тысяч PPV.
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