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27 декабря 2016, 17:54 | Бокс | Sports.kz

Бой Головкин — Брук — в числе лучших в 2016 году по версии Sky Sports

Sky Sports объявил о голосовании за звание «Лучшего боя года», который транслировался британским телеканалом, сообщает Sports.kz.

Sky Sports объявил о голосовании за звание Лучшего боя года который транслировался британским телеканалом сообщает Sports.kz. Увеличить
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В список претендентов попал и бой Геннадия Головкина с Келлом Бруком.

Также на голосовании представлены ещё четыре поединка:
Дерек Чисора — Диллиан Уайт
Энтони Кролла — Исмаэль Барросо
Сергей Ковалёв — Андре Уорд
Тони Белью — Илунга Макабу.

Напомним, бой Головкин — Брук транслировался на Sky Sports в системе платных (pay-per-view) трансляций. Ранее телеканал сообщал, что в Великобритании продажи показа этого боя составили 500 тысяч PPV.

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