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https://sport.mail.ru/news/boxing/28274966/
27 декабря 2016, 17:32 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Головкин уже думает о бое с Канело, но всё это пустые слова, они меня не волнуют

Американский боксёр Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) прокомментировал свой следующий бой против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Американский боксёр <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) прокомментировал свой следующий бой против <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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 — Все эти разговоры о бое Головкин — Канело оставляют у меня во рту горький вкус. Но, как я уже говорил раньше, я уже проходил через подобное — когда люди не обращают на меня внимания, говоря о следующем бое и планируя его. Так что это ничем не отличается. Питер Куиллин тоже собирался победить меня, а потом делать более великие вещи. Думаю, так же и Головкин. Все эти разговоры о бое GGG — Канело не имеют значения. Моя главная цель сейчас — подойти со стопроцентной готовностью к бою 18 марта, чтобы меня хватило на 36 минут или меньше. Всё остальное меня не волнует, это пустые слова. Это то же самое, что просматривать СМИ и то, что о тебе пишут болельщики. Всё это ерунда. Иногда я просто выключаю свой телефон или оповещения. Все эти мнения людей единственное, что могут сделать, так это добавить разочарования. Я же не хочу, чтобы так случилось, я сконцентрирован и хочу хорошо работать в лагере. Это большой бой, и я должен подготовить себя к нему в первую очередь морально, — сказал Джейкобс.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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