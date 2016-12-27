Дэниэл Джейкобс: Головкин уже думает о бое с Канело, но всё это пустые слова, они меня не волнуют

— Все эти разговоры о бое Головкин — Канело оставляют у меня во рту горький вкус. Но, как я уже говорил раньше, я уже проходил через подобное — когда люди не обращают на меня внимания, говоря о следующем бое и планируя его. Так что это ничем не отличается. Питер Куиллин тоже собирался победить меня, а потом делать более великие вещи. Думаю, так же и Головкин. Все эти разговоры о бое GGG — Канело не имеют значения. Моя главная цель сейчас — подойти со стопроцентной готовностью к бою 18 марта, чтобы меня хватило на 36 минут или меньше. Всё остальное меня не волнует, это пустые слова. Это то же самое, что просматривать СМИ и то, что о тебе пишут болельщики. Всё это ерунда. Иногда я просто выключаю свой телефон или оповещения. Все эти мнения людей единственное, что могут сделать, так это добавить разочарования. Я же не хочу, чтобы так случилось, я сконцентрирован и хочу хорошо работать в лагере. Это большой бой, и я должен подготовить себя к нему в первую очередь морально, — сказал Джейкобс.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.