Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28274384/
27 декабря 2016, 16:39 | Бокс | Sports.kz

СМИ раскритиковали Головкина за нежелание проводить бои с сильными соперниками

Твиттер Be Real TV, публикующий новости и аналитику из мира бокса, сравнил соперников Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> Be <span class=error>Real</span> TV публикующий новости и аналитику из мира бокса сравнил соперников Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Канело — Лара 50/50, Канело — Мэйвезер 35/65, Канело — Котто 55/45, Канело — Хан 70/30. Покажите мне, когда GGG так рисковал?» — пишет аккаунт Be Real TV.

Отметим, что не все читатели согласились с такими выводами, возразив в комментариях, что «GGG — это и есть риск, поэтому все его избегают», а также напомнили, что впереди у Головкина серьёзная проверка — бой с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
26 декабря

Дэниел Джейкобс: «Представьте, что будет, если я ударю Головкина, как бил Брук»

Американский эксперт сделал прогноз на бой Головкин - Джейкобс

Названы возможная дата и категория боя Головкин - Чавес-младший