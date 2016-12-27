СМИ раскритиковали Головкина за нежелание проводить бои с сильными соперниками
Твиттер Be Real TV, публикующий новости и аналитику из мира бокса, сравнил соперников Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Канело — Лара 50/50, Канело — Мэйвезер 35/65, Канело — Котто 55/45, Канело — Хан 70/30. Покажите мне, когда GGG так рисковал?» — пишет аккаунт Be Real TV.
Отметим, что не все читатели согласились с такими выводами, возразив в комментариях, что «GGG — это и есть риск, поэтому все его избегают», а также напомнили, что впереди у Головкина серьёзная проверка — бой с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter