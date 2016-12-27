СМИ раскритиковали Головкина за нежелание проводить бои с сильными соперниками

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«Канело — Лара 50/50, Канело — Мэйвезер 35/65, Канело — Котто 55/45, Канело — Хан 70/30. Покажите мне, когда GGG так рисковал?» — пишет аккаунт Be Real TV.



Отметим, что не все читатели согласились с такими выводами, возразив в комментариях, что «GGG — это и есть риск, поэтому все его избегают», а также напомнили, что впереди у Головкина серьёзная проверка — бой с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).