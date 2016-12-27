Хэй: Я возвращаюсь на ринг не ради денег, а ради возможности стать чемпионом

На 4 марта в Лондоне у Хэя запланирован бой с Тони Беллью.



«Я возвращаюсь ради того, чтобы стать чемпионом в супертяжёлом весе. Мои предыдущие два боя были не слишком денежными. Я бы мог провести три или четыре боя. Мне предлагали трансляции в Pay-Per-View, но я выбрал бои с меньшими гонорарами, но против подходящих соперников, просто, чтобы показать себя.



Если бы возвращался ради денег, то эти бои показывали бы Sky Sports или BoxNation, а не Dave, и там было бы намного больше денег. Главный приз — это титул чемпиона мира, а деньги придут вместе с ним», — цитирует Хэя BoxingScene.