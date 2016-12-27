Хэй: Я возвращаюсь на ринг не ради денег, а ради возможности стать чемпионом
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй отвергает предположение, что его возвращение на ринг продиктовано лишь желанием подзаработать.
На 4 марта в Лондоне у Хэя запланирован бой с Тони Беллью.
«Я возвращаюсь ради того, чтобы стать чемпионом в супертяжёлом весе. Мои предыдущие два боя были не слишком денежными. Я бы мог провести три или четыре боя. Мне предлагали трансляции в
Если бы возвращался ради денег, то эти бои показывали бы Sky Sports или BoxNation, а не Dave, и там было бы намного больше денег. Главный приз — это титул чемпиона мира, а деньги придут вместе с ним», — цитирует Хэя BoxingScene.
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