Каракаш: Следующий бой Михалкина запланирован на март, соперником будет Штиглиц

В апреле стало известно, что чемпион Европы в полутяжелом весе Михалкин сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Он был лишен титула и дисквалифицирован на два года. Позднее боксера оправдали, но титул не вернули.

«Следующий бой Игоря запланирован на март против Роберта Штиглица. Также есть вариант с проведением боя за элиминатор (звание обязательного претендента) IBF с Артуром Бетербиевым», — сказал Каракаш по телефону.

На профессиональном ринге 31-летний Михалкин провел 19 боев, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение.