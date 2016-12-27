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https://sport.mail.ru/news/boxing/28272913/
27 декабря 2016, 15:03 | Бокс | Р-Спорт

Каракаш: Следующий бой Михалкина запланирован на март, соперником будет Штиглиц

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Первый бой Игоря Михалкина после разбирательств с мельдонием запланирован на март, его соперником будет действующий чемпион Европы по версии EBU немец Роберт Штиглиц, заявил агентству «Р-Спорт» представитель российского боксера Вячеслав Каракаш.

В апреле стало известно, что чемпион Европы в полутяжелом весе Михалкин сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Он был лишен титула и дисквалифицирован на два года. Позднее боксера оправдали, но титул не вернули.

«Следующий бой Игоря запланирован на март против Роберта Штиглица. Также есть вариант с проведением боя за элиминатор (звание обязательного претендента) IBF с Артуром Бетербиевым», — сказал Каракаш по телефону.

На профессиональном ринге 31-летний Михалкин провел 19 боев, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
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