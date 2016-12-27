Кудрова: Мужской ЧЕ-2017 по боксу может пройти в России, EUBC примет решение в январе

Чемпионат Европы-2017 будет являться отборочным этапом к чемпионату мира 2017 года, местом проведения которого в конце августа — начале сентября станет Гамбург.

«Европейская конфедерация бокса проводит тендер на организацию чемпионата Европы 2017 года среди мужчин, — сказала по телефону Кудрова. — В нем участвуют две страны — Россия и Турция. Федерация бокса России в качестве города проведения соревнований в заявке указала Оренбург. Итоги голосования будут оформлены в письменном виде и станут известны в январе».

«Турнир, который является отборочным к чемпионату мира 2017 года, планируется провести в июне 2017 года, — добавила собеседница агентства. — Европейская конфедерация бокса установит сроки проведения позднее, после завершения тендера. Критерии отбора на чемпионат мира также будут известны позже».