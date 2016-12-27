Мужской ЧР по боксу в 2017 году примет Грозный, женский турнир пройдет в Касимове
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Чемпионат России по боксу среди мужчин в 2017 году пройдет в Грозном, аналогичный женский турнир — в Касимове, сообщила агентству «Р-Спорт» временно исполняющая обязанности директора Федерации бокса России (ФБР) Наталья Кудрова.
Чемпионаты России-2016 среди мужчин и женщин состоялись соответственно в Оренбурге и Волгодонске.
«Чемпионат России 2017 года среди мужчин пройдет в Грозном — такое решение утверждено на исполкоме Федерации бокса России, — рассказала в телефонном разговоре Кудрова. — Сроки проведения соревнований — с 30 сентября по 9 октября».
«Местом проведения чемпионата России среди женщин выбран Касимов, — добавила собеседница агентства. — Турнир пройдет со 2 по 9 апреля».
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