Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28272644/
27 декабря 2016, 14:38 | Бокс | Р-Спорт

Мужской ЧР по боксу в 2017 году примет Грозный, женский турнир пройдет в Касимове

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Чемпионат России по боксу среди мужчин в 2017 году пройдет в Грозном, аналогичный женский турнир — в Касимове, сообщила агентству «Р-Спорт» временно исполняющая обязанности директора Федерации бокса России (ФБР) Наталья Кудрова.

Чемпионаты России-2016 среди мужчин и женщин состоялись соответственно в Оренбурге и Волгодонске.

«Чемпионат России 2017 года среди мужчин пройдет в Грозном — такое решение утверждено на исполкоме Федерации бокса России, — рассказала в телефонном разговоре Кудрова. — Сроки проведения соревнований — с 30 сентября по 9 октября».

«Местом проведения чемпионата России среди женщин выбран Касимов, — добавила собеседница агентства. — Турнир пройдет со 2 по 9 апреля».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Два боксера из Дагестана стали чемпионами России

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Дагестанские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Садам Магомедов победили на чемпионате России, который завершился 29 ноября в Оренбурге, сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.
Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года