Мужской ЧР по боксу в 2017 году примет Грозный, женский турнир пройдет в Касимове

Чемпионаты России-2016 среди мужчин и женщин состоялись соответственно в Оренбурге и Волгодонске.

«Чемпионат России 2017 года среди мужчин пройдет в Грозном — такое решение утверждено на исполкоме Федерации бокса России, — рассказала в телефонном разговоре Кудрова. — Сроки проведения соревнований — с 30 сентября по 9 октября».

«Местом проведения чемпионата России среди женщин выбран Касимов, — добавила собеседница агентства. — Турнир пройдет со 2 по 9 апреля».