Украинец стал автором лучшего нокаута 2016 года (видео)
Украинский боксер Василий Ломаченко стал автором лучшего нокаута уходящего года по версии ESPN.
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Американцы решили отдать награду украинцу за его финальную серию против Романа Мартинеса, сообщает «РБК-Украина».
Напомним, в том бою украинец добыл историческое чемпионство, стал первым
Ранее Ломаченко был признан лучшим боксером мира.
Видео: Lomachenko Fights.
Фото: «РБК-Украина».
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