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27 декабря 2016, 14:29 | Бокс | Comments.ua

Украинец стал автором лучшего нокаута 2016 года (видео)

Украинский боксер Василий Ломаченко стал автором лучшего нокаута уходящего года по версии ESPN.

Украинский боксер Василий <span class=error>Ломаченко</span> стал автором лучшего нокаута уходящего года по версии <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Американцы решили отдать награду украинцу за его финальную серию против Романа Мартинеса, сообщает «РБК-Украина».

Напомним, в том бою украинец добыл историческое чемпионство, стал первым боксером-чемпионом в двух весовых категориях за минимальное количество боев.

Ранее Ломаченко был признан лучшим боксером мира.

Видео: Lomachenko Fights.

Фото: «РБК-Украина».

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