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https://sport.mail.ru/news/boxing/28272424/
27 декабря 2016, 14:26 | Бокс | Чемпионат.com

Виктор Рамирес решил завершить боксёрскую карьеру в 32 года

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Виктор Рамирес (22−3−1, 17 КО) объявил о решении завершить боксёрскую карьеру.

Свой последний поединок 32-летний Рамирес провёл в мае этого года против Дениса Лебедева, которому уступил свой титул, проиграв нокаутом во втором раунде.

«Я не хочу возвращаться на ринг. Я устал от тренировок и сгонов веса. Хватит», — цитирует Рамиреса BoxingScene.

Следует отметить, что у Рамиреса прежде был длительный простой в карьере: с 2009 по 2013 год, однако впоследствии он вернулся на ринг.
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