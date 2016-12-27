Виктор Рамирес решил завершить боксёрскую карьеру в 32 года
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Виктор Рамирес (22−3−1, 17 КО) объявил о решении завершить боксёрскую карьеру.
Свой последний поединок 32-летний Рамирес провёл в мае этого года против Дениса Лебедева, которому уступил свой титул, проиграв нокаутом во втором раунде.
«Я не хочу возвращаться на ринг. Я устал от тренировок и сгонов веса. Хватит», — цитирует Рамиреса BoxingScene.
Следует отметить, что у Рамиреса прежде был длительный простой в карьере: с 2009 по 2013 год, однако впоследствии он вернулся на ринг.
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