Виктор Рамирес решил завершить боксёрскую карьеру в 32 года

Свой последний поединок 32-летний Рамирес провёл в мае этого года против Дениса Лебедева, которому уступил свой титул, проиграв нокаутом во втором раунде.



«Я не хочу возвращаться на ринг. Я устал от тренировок и сгонов веса. Хватит», — цитирует Рамиреса BoxingScene.



Следует отметить, что у Рамиреса прежде был длительный простой в карьере: с 2009 по 2013 год, однако впоследствии он вернулся на ринг.