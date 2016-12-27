Абель Санчес: С Головкиным 12 раундов продержатся только Уорд, Чавес и Фроч
Говоря о возможном результате боя 18 марта между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом, Абель Санчес сделал заявление, судя по которому у Джейкобса нет шансов продержаться 12 раундов против Головкина.
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«Я уже давно сказал, что никто в диапазоне от 154 до 168 фунтов не продержится 12 раундов против Головкина. Кроме Уорда и
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