Абель Санчес: С Головкиным 12 раундов продержатся только Уорд, Чавес и Фроч

«Я уже давно сказал, что никто в диапазоне от 154 до 168 фунтов не продержится 12 раундов против Головкина. Кроме Уорда и Чавеса-младшего и, может быть, Фроча, но всех остальных Геннадий нокаутирует. Эти трое, вероятно, единственные, кто может выстоять. Они достаточно крупные и обладают стилями, которые воспрепятствуют тому, чтобы Головкин их нокаутировать. Но все остальные будут нокаутированы еще до 12 раунда».

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