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https://sport.mail.ru/news/boxing/28272419/
27 декабря 2016, 14:24 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: С Головкиным 12 раундов продержатся только Уорд, Чавес и Фроч

Говоря о возможном результате боя 18 марта между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом, Абель Санчес сделал заявление, судя по которому у Джейкобса нет шансов продержаться 12 раундов против Головкина.

Говоря о возможном результате боя 18 марта между Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> сделал заявление судя по которому у Джейкобса нет шансов продержаться 12 раундов против <span class=error>Головкина</span>. Увеличить
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«Я уже давно сказал, что никто в диапазоне от 154 до 168 фунтов не продержится 12 раундов против Головкина. Кроме Уорда и Чавеса-младшего и, может быть, Фроча, но всех остальных Геннадий нокаутирует. Эти трое, вероятно, единственные, кто может выстоять. Они достаточно крупные и обладают стилями, которые воспрепятствуют тому, чтобы Головкин их нокаутировать. Но все остальные будут нокаутированы еще до 12 раунда».

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