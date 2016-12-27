Год больших потерь для бокса и ММА. От Али до Кимбо
В 2016 году из жизни ушли многие легендарные представители бокса и ММА, среди которых величайший боец всех времён и народов Мохаммед Али.
К сожалению, одним из самых значительных событий уходящего года в мире бокса стала кончина короля этого вида спорта Мохаммеда Али. Имевший прозвище Величайший, легендарный боксёр ушёл из жизни 3 июня в возрасте 74 лет. Перед этим бывший трёхкратный чемпион мира в тяжёлом весе был госпитализирован в больницу
Мохаммед Али (урождённый Кассиус Марселлус Клей) являлся одним из символов бокса и всего спорта в целом. Его имя было знакомо людям во всех странах мира. Он был не только спортсменом гигантских масштабов, но и выдающейся, харизматической личностью, проявившей себя также на поприщах общественной, гражданской и политической деятельности. Он провозгласил себя Величайшим и поклонники бокса приняли это определение. Он очень много говорил, иногда вёл себя вызывающе и даже высокомерно, но люди прощали ему это, настолько он был впечатляющ в ринге и вне его. Безусловно, миру бокса будет очень не хватать самого большого его символа всех времён и народов.
Али стал чемпионом Олимпийских игр 1960 года в Риме в полутяжёлой весовой категории, а затем, перейдя в профессиональный бокс, добился в нём потрясающих результатов, установив несколько исторических рекордов. Он шесть раз (больше чем кто-либо) удостаивался звания «Лучший боксёр года» по версии самого авторитетного периодического издания в мире бокса — журнала The Ring. Также шесть раз Али становился участником лучших боёв года по версии The Ring. Его схватки с Джорджем Формэном, Джо Фрейзером и Санни Листоном навсегда вошли в сокровищницу мирового бокса. После завершения боксёрской карьеры Али был включён во все известные боксёрские залы славы.
9 октября после продолжительной борьбы с болезнью сердца в возрасте 60 лет умер один из самых ярких бойцов в истории бокса — бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Аарон Прайор, носивший ринговое прозвище Ястреб. И спортивная, и жизненная его судьба изобиловала крутыми поворотами. Этот выдающийся чернокожий боксёр сполна познал и взлёты, и падения, и радости, и горести жизни. Несмотря на феноменальные способности, в силу разных причин и обстоятельств он далеко не до конца сумел реализовать свой щедро наделённый природой талант. Долгое время оставаясь непобеждённым, Прайор так и не смог встретиться со многими другими звёздными бойцами своего времени.
Поэтому он занимает не такое высокое место в истории бокса, какого он мог бы достичь благодаря своему огромному потенциалу. Но и те свершения, которые ему покорились, дали возможность вписать его имя крупными литерами в историю бокса. Ринговое прозвище Прайора Ястреб как нельзя точно характеризует его яркую, напористую, стремительную и безжалостную манеру ведения боя. Прайор владел мировыми титулами WBA и IBF в первом полусреднем весе. Более всего он запомнился поклонникам бокса двумя захватывающими схватками с другим великим бойцом — никарагуанцем Алексисом Аргуэлло, которые завершились досрочными победами Прайора.
7 сентября в Калифорнии в возрасте 64 лет скончался
11 марта после продолжительной болезни на 75-м году жизни скончался бывший многолетний президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Джильберто
Также в 2016 году ушли из жизни пять
6 июня во Флориде в возрасте 42 лет скончался известный боец ММА Кевин Фергюссон, носивший прозвище Кимбо Слайс. Также в его послужном списке значатся семь победных официальных боёв по
В возрасте 75 лет скончался известный американский тренер Ричи Джиачетти, который работал с 14 чемпионами мира, в том числе с Майком Тайсоном, Ларри Холмсом, Аароном Прайором, Риддиком Боу, Джеймсом «Бастером» Дагласом, Оливером Макколлом, Джулианом Джексоном, Стивом Каннингхэмом,
И из мира любительского бокса стоит выделить уход из жизни известного кубинского мастера кожаных перчаток Адольфо Орту, который становился серебряным медалистом московской Олимпиады 1980 года в полулёгком весе, а также трижды завоёвывал золотые медали чемпионатов мира — в 1978, 1982 и 1986 годах в трёх разных весовых категориях (легчайшей, полулёгкой и лёгкой).
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