Распоясанная Россия. Главные итоги года в мировом боксе

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Кличко без бокса.

Поклонники Владимира Кличко, почти десятилетие царившего в супертяжелом весе, провели первую половину года в ожидании реванша с британцем Тайсоном Фьюри, а вторую — хоть какого-то возвращения украинского боксера на ринг.

«Хоть какое-то», по всей видимости, экс-чемпиону не нужно: боксера, которому в апреле следующего года исполнится уже 41 год, мотивировать может только супербой.

И таким в декабре обещал стать поединок с Энтони Джошуа, но… «Мне стало известно, что Владимир в конце прошлой недели получил небольшое повреждение. Но даже вне зависимости от этого до даты боя оставалось слишком мало времени, чтобы подготовиться так, как он этого заслуживает», — объявил промоутер британца, владеющего титулом IBF, Эдди Хирн.

В итоге и в новый 2017 год болельщики вступают с ожиданием: бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля на арене «Уэмбли» в Лондоне. Ожидается, что поединок соберет не просто 80 тысяч зрителей, на которые рассчитан стадион, а все 90.

Восхождение и падение британцев.

Очень радужно начинался год для британских боксеров в супертяжелом весе: тот титул, который по бюрократическим каналам уплыл из рук Фьюри после победы над Кличко, в итоге достался Джошуа. Таким образом, на Туманном Альбионе остались три из четырех титулов по престижным версиям — IBF, WBA и WBO. Только пояс WBC находился за океаном — у американца Деонтея Уайлдера.

Однако следом матч-реванш Фьюри с Кличко сначала был перенесен из-за якобы травмы британца, который, впрочем, тут же был замечен живым и бодрым на вечеринке. А после того, как была назначена новая дата противостояния, грянул скандал.

В конце сентября в прессу просочилась информация о положительном допинг-тестировании Фьюри на кокаин.

Первая реакция боксера была обычной для него: это личное дело и никого не касается. Но, когда выяснилось, что Тайсон даже и не думал готовиться к бою, теперь уже назначенному на 29 октября, он признался в наркозависимости, причиной которой, по его словам, стала депрессия.

«Я завоевал титулы в ринге и считаю, что потерять их я тоже должен в ринге, но сейчас я просто не в состоянии их защитить и поэтому принял сложное и эмоциональное решение официально освободить, — было сказано в официальном заявлении британца. — Я чувствую, что сдать чемпионские пояса будет справедливо и пойдет на благо бокса, это позволит другим побороться за них».

Оперативнее всего на это отреагировала WBO, которая уже в декабре определила нового чемпиона. Им стал новозеландец Джозеф Паркер,

который дома в Окленде по очкам победил мексиканца Энди Руиса. WBA, уже два года пытающаяся разобраться со всеми претендентами на титул и чемпионами с различными приставками, пока не определила того, кто носил бы регулярный титул.

Что же касается Джошуа, то олимпийский чемпион, завоевавший титул IBF в начале апреля, нокаутировав во втором раунде американца Чарльза Мартина, уже успел дважды защитить это звание.

Правда, два американских соперника 27-летнего британца — Доминик Бризил и Эрик Молина — не смогли составить сколь-либо внушительную конкуренцию чемпиону, проиграв досрочно.

Таким образом, верны ли выданные Джошуа авансы в том, что именно ему суждено стать, как Владимир Кличко, новым многолетним чемпионом мира в супертяжелом весе, ему предстоит доказать как раз в бою с украинцем.

Нанограммы Поветкина.

Завершая подведение итогов года в «королевской» категории бокса — супертяжелом весе, нельзя не отметить историю, окончание которой точно произойдет не в 2016 году. Россиянин Александр Поветкин все-таки провел свой единственный бой в году, но не с тем, с кем хотел бы, и не за то, чем можно было бы подпоясаться.

Промоутерская компания «Мир бокса» в начале года выиграла торги на проведения боя российского боксера с чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, но поединок, намеченный на май, так и не состоялся: одна из пяти сданных Поветкиным допинг-проб показала наличие в организме мельдония.

История эта стала частью гораздо большего дела, связанного с запретом вещества Всемирным допинговым агентством с 1 января 2016 года,

а загадочности ей придает как раз тот факт, что в данной пробе боксера концентрация запрещенного вещества измерялась в нанограммах (на порядки меньше того, что впоследствии было признано WADA допустимым), а остальные тесты дали отрицательный результат.

Как бы то ни было, поединок в Москве сорвался, а стороны боксеров обменялись исками: от Уайлдера — за несостоявшийся по вине Поветкина поединок, а от «Мира бокса» — за все то, что наговорили представители американца, комментируя ситуацию. Судебные слушания по этим делам пройдут весной 2017 года.

Выиграла российская компания и право провести другой бой Поветкина — теперь уже за вакантный титул временного чемпиона мира WBC, который организация решила поставить на кон после полученной Уайлдером травмы.

Соперником Александра должен был стать канадец Бермейн Стиверн, но и этому поединку не суждено было случиться 17 декабря в России.

Менее чем за сутки до него стало известно, что в допинг-пробе Поветкина, взятой 6 декабря, обнаружен остарин. WBC отозвала свое решение о бое за чемпионский пояс, Стиверн оперативно покинул Екатеринбург, в вместо него россиянин нокаутировал француза Йоанна Дюопа.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено ничтожно малое количество запрещенного вещества. А через неделю после боя глава «Мира бокса» Андрей Рябинский сообщил, что в пробе россиянина, взятой 13 декабря, не найдено следов допинга — «мельдониевое дело» пошло на второй круг, как под копирку.

Олимпийский триумф Узбекистана.

Главным турниром года в любительском боксе, безусловно, стала Олимпиада, куда впервые в истории могли отобраться профессионалы. Правда, говорить о том, что Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) широко распахнула свои двери профи-звездам, не приходится. Скорее, это была небрежно приоткрытая дверь последнего вагона уходящего поезда: несмотря на то, что тема плотно обсуждалась пару лет, а о своем желании снова выступить на Олимпиаде говорил, например Владимир Кличко, решение о допуске было принято за несколько месяцев до игр.

Был проведен один отборочных турнир, участие в котором приняли несколько более-менее известных профессионалов, но в Рио никто из них не «выстрелил». Да и не имел таких шансов, хотя бы с точки зрения набора оптимальной для многодневного турнира формы.

Сам же боксерский турнир в Рио ознаменовался серией скандальных решений арбитров, и, к сожалению, в этом списке есть финальный поединок единственного российского чемпиона Евгения Тищенко.

Дело даже не в том, что ему была отдана победа в поединке с казахстанцем Василием Левитом — это было сделано вопреки тому, что увидели на ринге в каждом из раундов даже те специалисты, которые также назвали выигравшим россиянина.

Итогом череды таких «странных» вердиктов арбитров стало то, что после окончания Олимпиады AIBA приняла решение реформировать систему судейства.

Что же касается спортивного итога боксерского турнира на Играх-2016, то им стал триумф сборной Узбекистана, выигравшей неофициальный медальный зачет с 3 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми наградами. Представитель этой страны Хасанбой Дусматов, завоевавший золото в весовой категории до 49 кг, был признан самым техничным боксером турнира, получив Кубок Вэла Баркера.

Российская команда с одним золотом, одним серебром и тремя бронзовыми наградами стала пятой, пропустив вперед, помимо Узбекистана, сборные Кубы, Франции и Казахстана. Главный тренер команды Александр Лебзяк, признавшийся, что итоговый состав российских олимпийцев отличался от того, который был им сформирован, покинул свой пост.

Российские профи сдают позиции.

Помимо того, что до новой чемпионской вершины в супертяжелом весе в 2016 году не удалось добраться Александру Поветкину, неудачи преследовали россиян и в других категориях профессионального бокса.

Все началось в феврале, когда Федор Чудинов потерял свой титул WBA в категории 76,2 кг,

уступив спорным решением в матче-реванше против немца Феликса Штурма. Впоследствии соперника россиянина и вовсе уличили в применении допинга, но вот пояс Федору не вернули — он стал вакантным.

С того поединка Чудинов-младший не выходил на профессиональный ринг, но должен сделать это в начале 2017 года: WBA определила, что за свой прежний титул он должен сразиться с британцем Джорджем Гроувзом, ранее предпринимавшим три неудачные попытки стать чемпионом мира.

Настоящий же кошмар для российских любителей бокса приключился в конце 2016 года: разом все свои пояса потерял самый титулованный отечественный боксер Сергей Ковалев.

И тут не обошлось без спорного судейского решения, причем всех трех арбитров, следивших за его боем с американцем Андре Уордом.

Ковалев доминировал в первой половине противостояния, один раз отправив соперника в нокдаун, а вторую, если и уступил, то не слишком сильно. По крайней мере, у экспертов телеканала HBO никаких сомнений в победе россиянина не возникло. И тут как гром — 114−113 в пользу американца от всех судей.

Ковалев и Уорд в 2017 году проведут повторный поединок — пункт о реванше был прописан в контракте на бой, а с победителем рассчитывает встретиться Артур Бетербиев. Чемпион мира 2009 года среди любителей в декабре одержал 11-ю победу в профи и чувствует, что созрел для титульного боя.

Квинтэссенцией неудач для российского бокса в уходящем году стало поражение в Москве чемпиона мира по версии IBF в весе до 63,5 кг Эдуарда Трояновского.

Он проиграл в первый раз за свою профессиональную карьеру, но произошло это так, что именно о самой карьере и стоит вопрос.

На первой же минуте поединка с намибийцем Джулиусом Индонго, который ранее не сражался за пределами Африки, 36-летний россиянин пропустил могучий удар, который он видел, но почему-то не ушел от него и не заблокировал. Падал Трояновский очень тяжело….

В главном поединке этого же вечера бокса свой титул IBF в категории до 90,7 кг потерял Денис Лебедев, уступивший по очкам другому россиянину — Мурату Гассиеву. При этом чемпионский пояс по версии WBA остался у Дениса, так что.

в данном случае Россия ничего не потеряла, а даже наоборот — для большей сохранности распределила пояса по своим боксерам.

Итак, на конец года у России в профессиональном боксе осталось только два «железных» чемпиона мира — Лебедев и Гассиев. Аналогичные титулы по версии WBA, но с оговоркой «временный» на данный момент имеют Дмитрий Бивол (79,4 кг) и Давид Аванесян (66,7 кг).