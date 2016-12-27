AIBA рекомендовала не допускать Хусаинова до выборов главы Федерации бокса России

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«В соответствии со статьей 34 регламента AIBA Федерация бокса России подала свои кандидатуры на пост президента вместе с формами дополнительных деклараций правомочности. На основании рассмотрения кандидатур Международной ассоциацией бокса и письма от Федерации бокса России от 18 ноября AIBA считает, что Эдуард Хусаинов не имеет права баллотироваться на выборные должности национального уровня и не соответствует подписанной Декларации правомочности, предоставленной в начале ноября», — говорится в тексте письма за подписью исполняющего обязанности исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари.

Также в письме говорится, что AIBA требует исключить Хусаинова из числа кандидатов на пост главы Федерации бокса России.

В октябре 2007 году Хусаинов ушел с поста президента Федерации бокса России, после чего был исключен из состава исполкома AIBA и других руководящих органов организации. Из- за скандала с участием Хусаинова на исполкоме AIBA Россия была лишена права проведения чемпионата мира по боксу 2007 года.