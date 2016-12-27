Дува: Промоутеры ждут, когда боксер Глазков полностью восстановится, спешки нет
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт, Елена Соболь. Промоутеры ждут, когда украинский супертяжеловес Вячеслав Глазков полностью восстановится после травмы и очередной операции, которая прошла осенью, спешки в вопросе его возвращения на ринг нет, сообщила агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува.
В январе в
«К сожалению, Глазкову потребовалась еще одна операция на колено этой осенью. Мы все еще ждем, когда он сообщит нам о своей готовности возобновить тренировки. Мы организуем ему бой, как только он восстановится и будет готов возобновить карьеру. Но никто на него не оказывает давления, чтобы он спешил. Важнее, чтобы он полностью восстановился от травмы», — сообщила Дува.
Для 32-летнего Глазкова поражение в бою с Мартином стало первым на профессиональном ринге в 23 боях (21 победа, 1 ничья).
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