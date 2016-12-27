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https://sport.mail.ru/news/boxing/28270262/
27 декабря 2016, 12:10 | Бокс | Чемпионат.com

Маркес о нокауте в бою с Пакьяо: Попробуйте теперь украсть это

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес рассказал о том, что не видит для себя необходимости в пятом поединке с Мэнни Пакьяо.

«Если бы четвёртый бой завершился столь же спорно, как и предыдущие, я бы подписался на пятый бой, потому что я бы чувствовал в себе уверенность. Но концовка четвёртого боя не оставила никаких сомнений. Когда я увидел Мэнни лежащим на канвасе, то сказал: «Теперь попытайтесь украсть у меня это», — приводит слова Маркеса BoxingScene.
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