Маркес о нокауте в бою с Пакьяо: Попробуйте теперь украсть это

«Если бы четвёртый бой завершился столь же спорно, как и предыдущие, я бы подписался на пятый бой, потому что я бы чувствовал в себе уверенность. Но концовка четвёртого боя не оставила никаких сомнений. Когда я увидел Мэнни лежащим на канвасе, то сказал: «Теперь попытайтесь украсть у меня это», — приводит слова Маркеса BoxingScene.