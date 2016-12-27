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https://sport.mail.ru/news/boxing/28270031/
27 декабря 2016, 12:01 | Бокс | Vesti.kz

Санчес назвал имена боксеров, которых Головкин не сможет нокаутировать

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), назвал имена боксеров, которые смогут выстоять против его подопечного.

Также тренер посетовал на то что многие боксеры только болтают и не хотят драться с GGG. Увеличить
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«Как я и говорил ранее, не думаю, что кто-либо от 154 до 168 фунтов сможет продержится 12 раундов против Геннадия, разве что Андре Уорд и Хулио Сезар Чавес-младший и, возможно, даже Карл Фроч, но всех остальных Головкин нокаутирует.

Эти трое, пожалуй, смогли бы выстоять, они достаточно крупные и имеют стили, которые позволили бы им избежать нокаута от Головкина. Но всех остальных он нокаутирует до 12 раунда, — заявил Санчес в интервью на On The Ropes Boxing Radio.

Также тренер выразил недовольство по поводу того, что многие боксеры бросают слова на ветер и не хотят драться с Головкиным. Санчес сомневается, что в следующем году ситуация изменится.

«Все, что мы можем, так это продолжать драться с лучшими парнями, которые доступны сейчас. Многие только и могут, что болтать о Головкине, но до звонков Том Леффлеру (промоутер GGG) дело так и не ходит. Нельзя делать бои в Twitter или Facebook, нужно позвонить промоутеру и провести переговоры вместо того, чтобы спорить о нем в соцсетях, что ни к чему хорошему не приводит. Головкин готов к любому, им остается лишь выйти на ринг», — добавил Санчес.

Добавим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечена защита титулов в бою против американца Дэниэла Джейкобса. Судя по словам Санчеса, соперника казахстанца ждет досрочное поражение.

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