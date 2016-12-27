Санчес назвал имена боксеров, которых Головкин не сможет нокаутировать
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), назвал имена боксеров, которые смогут выстоять против его подопечного.
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«Как я и говорил ранее, не думаю, что
Эти трое, пожалуй, смогли бы выстоять, они достаточно крупные и имеют стили, которые позволили бы им избежать нокаута от Головкина. Но всех остальных он нокаутирует до 12 раунда, — заявил Санчес в интервью на On The Ropes Boxing Radio.
Также тренер выразил недовольство по поводу того, что многие боксеры бросают слова на ветер и не хотят драться с Головкиным. Санчес сомневается, что в следующем году ситуация изменится.
«Все, что мы можем, так это продолжать драться с лучшими парнями, которые доступны сейчас. Многие только и могут, что болтать о Головкине, но до звонков Том Леффлеру (промоутер GGG) дело так и не ходит. Нельзя делать бои в Twitter или Facebook, нужно позвонить промоутеру и провести переговоры вместо того, чтобы спорить о нем в соцсетях, что ни к чему хорошему не приводит. Головкин готов к любому, им остается лишь выйти на ринг», — добавил Санчес.
Добавим, что на 18 марта в
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