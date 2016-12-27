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https://sport.mail.ru/news/boxing/28270017/
27 декабря 2016, 11:53 | Бокс | Чемпионат.com

Стиверн не считает убедительными доводы команды Поветкина о допинг-тесте

Бермейн Стиверн считает неубедительными доводы команды Александра Поветкина относительно ситуации с допинг-тестами, из-за которой был сорван их бой.

<span class=error>Бермейн</span> <span class=error>Стиверн</span> считает неубедительными доводы команды Александра <span class=error>Поветкина</span> относительно ситуации с <nobr>допинг-тестами</nobr> <nobr>из-за </nobr>которой был сорван их бой. Увеличить
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Напомним, что бой был отменён, после того как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен остарин. Однако в следующей пробе была найдена крайне малая доза запрещённого вещества (20 пикограмм на миллилитр). 20 пикограмм — это 20 триллионных грамма. Такое малое количество вещества говорит о том, что оно не могло быть принято умышленно.

Скорее всего, запрещённое вещество попало в организм спортсмена через еду или пищевые добавки.

«Это сравнимо с Олимпийскими играми. Не имеет значения, какое количество запрещённого вещества найдено в вашем организме. Даже если в этом числе десять нулей после запятой. Если в вашем теле появилось запрещённое вещество, вас дисквалифицируют», — рассказал Стиверн в эфире BaylorIC TV.
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