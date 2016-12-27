Стиверн не считает убедительными доводы команды Поветкина о допинг-тесте
Бермейн Стиверн считает неубедительными доводы команды Александра Поветкина относительно ситуации с
допинг-тестами, из-за которой был сорван их бой.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что бой был отменён, после того как в
Скорее всего, запрещённое вещество попало в организм спортсмена через еду или пищевые добавки.
«Это сравнимо с Олимпийскими играми. Не имеет значения, какое количество запрещённого вещества найдено в вашем организме. Даже если в этом числе десять нулей после запятой. Если в вашем теле появилось запрещённое вещество, вас дисквалифицируют», — рассказал Стиверн в эфире BaylorIC TV.
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