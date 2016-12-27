Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28269031/
27 декабря 2016, 10:59 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Головкин и Альварес должны выяснить, кто из них номер один

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес надеется, что его подопечный в будущем году выйдет на ринг против звездного мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> надеется что его подопечный в будущем году выйдет на ринг против звездного мексиканца <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это лучший боксерский поединок на сегодняшний день. Это бой самых лучших и популярнейших парней в боксе на данный момент, и они должны встать друг перед другом и выяснить, кто из них номер один. До тех пор, пока этого не случится, мы будем и дальше об этом говорить. Но из того, что я понял от Тома Леффлера, переговоры действительно идут хорошо, и если это так, то у нас есть восемь месяцев на то, чтобы все согласовать и устроить», — сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
26 декабря

Дэниел Джейкобс: «Представьте, что будет, если я ударю Головкина, как бил Брук»

Абель Санчес: «Во втором среднем весе Головкин покажет свою истинную мощь»

Леффлер поделился ожиданиями от продаж PPV боя Головкин - Альварес