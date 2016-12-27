Абель Санчес: Головкин и Альварес должны выяснить, кто из них номер один

«Это лучший боксерский поединок на сегодняшний день. Это бой самых лучших и популярнейших парней в боксе на данный момент, и они должны встать друг перед другом и выяснить, кто из них номер один. До тех пор, пока этого не случится, мы будем и дальше об этом говорить. Но из того, что я понял от Тома Леффлера, переговоры действительно идут хорошо, и если это так, то у нас есть восемь месяцев на то, чтобы все согласовать и устроить», — сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.