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https://sport.mail.ru/news/boxing/28268224/
27 декабря 2016, 10:03 | Бокс | ТАСС

Актер Микки Рурк может выйти на ринг в начале 2017 года на Урале

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Известный актер и боксер Микки Рурк может в феврале-марте провести бой на Урале в рамках программы, в которой также планируется выступление двукратного олимпийского чемпиона Егора Мехонцева. Об этом ТАСС сообщил менеджер Рурка Вадим Корнилов.

В последний раз он проводил бой в ноябре 2014 года в Москве нокаутировав американца Эллиота Сеймура. Увеличить
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«Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки, — сказал он. — Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведем переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнерами. Это может произойти в феврале-марте будущего года. Сейчас Микки тренируется каждый день, очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России».

В настоящее время 64-летний Рурк тренируется в Лос- Анджелесе в знаменитом зале Wild Card и готовится к возвращению на ринг.

Рурк в ноябре 2014 года вернулся на ринг в возрасте 62 лет, нокаутировав в Москве американца Эллиота Сеймура. Боксом Рурк начал заниматься в 12 лет. На профессиональном ринге он провел восемь боев, одержал шесть побед (4 нокаутом) и два поединка свел вничью.
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