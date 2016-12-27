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https://sport.mail.ru/news/boxing/28268209/
27 декабря 2016, 10:37 | Бокс | Чемпионат.com

Котто: Фиаско Хопкинса не поселило во мне сомнений

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто сказал, что недавнее поражение Бернарда Хопкинса не поселило в его душе сомнений относительно целесообразности возвращения на ринг.

Две недели назад после двухлетнего простоя Хопкинс провёл прощальный бой против Джо Смита, в котором потерпел поражение нокаутом, вылетев с ринга.

На 25 февраля у Котто запланирован поединок с Джеймсом Кирклендом.

«Нет никаких сомнений вообще. Все могли видеть, что Мигель Котто продолжает боксировать на высоком уровне, и мы продолжим выступать на этом уровне. Так что в 2017 году мы ожидаем, что всё будет хорошо, а после этого примем всё, что бы ни последовало дальше», — цитирует Котто El Vocero.
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