Котто: Фиаско Хопкинса не поселило во мне сомнений

Две недели назад после двухлетнего простоя Хопкинс провёл прощальный бой против Джо Смита, в котором потерпел поражение нокаутом, вылетев с ринга.



На 25 февраля у Котто запланирован поединок с Джеймсом Кирклендом.



«Нет никаких сомнений вообще. Все могли видеть, что Мигель Котто продолжает боксировать на высоком уровне, и мы продолжим выступать на этом уровне. Так что в 2017 году мы ожидаем, что всё будет хорошо, а после этого примем всё, что бы ни последовало дальше», — цитирует Котто El Vocero.