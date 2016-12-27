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https://sport.mail.ru/news/boxing/28268197/
27 декабря 2016, 9:55 | Бокс | Sports.kz

Журналисты предложили Головкину новых соперников на 2017 год

Британский журналист Асиф Махмуд, комментируя недавнее высказывание казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) о его четырёх возможных боях в следующем году, предложил ему соперников на каждый из них, сообщает Sports.kz.

Британский журналист <span class=error>Асиф</span> <span class=error>Махмуд</span> комментируя недавнее высказывание казахстанского боксёра Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) о его четырёх возможных боях в следующем году предложил ему соперников на каждый из них сообщает Sports.kz. Увеличить
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Помимо уже утверждённого боя с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) и возможного поединка с Крисом Юбэнком-младшим (23−1, 18 КО), Головкину предложили встретиться с Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом (35−2, 21 КО) и Матвеем Коробовым (27−1, 14 КО). Напомним, в конце ноября Коробов бросил вызов Головкину, заявив, что знает, как его побить.

«GGG просто нужно продолжать оставаться активным в следующем году — в боях с Джейкобсом, Н’Дамом, Юбэнком-младшим и Коробовым», — написал Махмуд в твиттере.

Свой следующий бой Геннадий Головкин проведёт 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против Дэниэла Джейкобса.

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