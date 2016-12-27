Журналисты предложили Головкину новых соперников на 2017 год
Британский журналист Асиф Махмуд, комментируя недавнее высказывание казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) о его четырёх возможных боях в следующем году, предложил ему соперников на каждый из них, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Помимо уже утверждённого боя с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) и возможного поединка с Крисом
«GGG просто нужно продолжать оставаться активным в следующем году — в боях с Джейкобсом, Н’Дамом,
Свой следующий бой Геннадий Головкин проведёт 18 марта на арене Madison Square Garden в
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