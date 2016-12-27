Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28267544/
27 декабря 2016, 8:55 | Бокс | Sports.kz

Американский эксперт сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс

Обозреватель бокса Youtube-канала Tru School Sports" Брэндан Тэйлор спрогнозировал исход предстоящего поединка Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.

Обозреватель бокса <nobr>Youtube-канала</nobr> Tru School Sports' Брэндан <span class=error>Тэйлор</span> спрогнозировал исход предстоящего поединка Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Этот бой может развиться двумя путями. Первый сценарий: Джейкобс планирует прорваться к Головкину, как он делал в первом раунде боя с Питером Куллином. Но Головкин будет выдерживать его удары, из-за чего Джейкобс будет очень обескуражен. А затем бой превратится для Головкина в «учебную стрельбу».

Или же GGG мог бы драться также, как в поединке с Давидом Лемье, держась подальше и внимательно боксируя, показав немного своего любительского опыта, поскольку он был одним из лучших аматоров за все время.

Несмотря на это, Дэниэл Джейкобс не выиграет, потому что у него недостаточно крепкий подбородок и он не имеет боксерских способностей, чтобы конкурировать с Головкиным. Думаю, у него есть силы для того, чтобы сделать этот бой интересным и удержать GGG пару раундов, но подбородок Головкина слишком проверенный. И если Джейкобс выйдет на этот бой, думая, что Головкин не имеет хорошей защиты, его ждет горькое разочарование, — передает слова Тэйлора Fightsaga.com.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

При каких условиях Головкин может возглавить рейтинг P4P и стать лучшим боксером 2017 года

При каких условиях Головкин может возглавить рейтинг P4P и стать лучшим боксером 2017 года

Российский комментатор бокса Григорий Стангрит назвал условия, при которых казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) сможет возглавить рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P). В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит отметил, какие событие сделают следующий год идеальным для GGG в плане карьеры.
Еще 7 новостей  Все новости
26 декабря

Стив Ким: «В идеальном мире бой Головкин - Джейкобс не транслировался бы на PPV»

Абель Санчес: «Во втором среднем весе Головкин покажет свою истинную мощь»

Дэниел Джейкобс: «Представьте, что будет, если я ударю Головкина, как бил Брук»