Американский эксперт сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс
Обозреватель бокса
Youtube-канала Tru School Sports" Брэндан Тэйлор спрогнозировал исход предстоящего поединка Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.
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«Этот бой может развиться двумя путями. Первый сценарий: Джейкобс планирует прорваться к Головкину, как он делал в первом раунде боя с Питером Куллином. Но Головкин будет выдерживать его удары,
Или же GGG мог бы драться также, как в поединке с Давидом Лемье, держась подальше и внимательно боксируя, показав немного своего любительского опыта, поскольку он был одним из лучших аматоров за все время.
Несмотря на это, Дэниэл Джейкобс не выиграет, потому что у него недостаточно крепкий подбородок и он не имеет боксерских способностей, чтобы конкурировать с Головкиным. Думаю, у него есть силы для того, чтобы сделать этот бой интересным и удержать GGG пару раундов, но подбородок Головкина слишком проверенный. И если Джейкобс выйдет на этот бой, думая, что Головкин не имеет хорошей защиты, его ждет горькое разочарование, — передает слова Тэйлора Fightsaga.com.
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