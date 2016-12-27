При каких условиях Головкин может возглавить рейтинг P4P и стать лучшим боксером 2017 года

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— Самое ожидаемое событие в мире бокса с участием Головкина в следующем году — это поединок с Саулем «Канело» Альваресом, в котором у GGG будут высокие шансы стать абсолютным чемпионом мира. Как Вы думаете, состоится их встреча на ринге? Сможет ли Альварес, вернее успеет ли, встретиться с Билли Джо Сондерсом и отобрать пояс WBO?

— До боя с Головкиным «Канело» проведет только один бой — в мае. С кем? Узнаем в ближайшие недели. Если с Чавесом-младшим, то понятно, что с Сондерсом он просто не успеет встретиться. Если предположить, что бой с Головкиным будет в декабре, то представьте, что Альваресу нужно за семь месяцев провести три сложных боя. Это нереально.

— Раз уж был упомянут Чавес-младший. Нередко появляется информация о том, что Головкин встретиться с ним в следующем году. Насколько это реально? Все-таки разные весовые категории, у каждого разные цели. Интересен ли вообще их поединок?

— На кону большие заработки. Так что вероятность их встречи достаточно высока.

— Также активно обсуждался бой Геннадия на Родине, а именно в Астане. Тут главный вопрос — кого можно будет заманить? Хотелось бы, чтобы это был топовый боксер. Понятно, что все дело в деньгах и гонорарах. Но ведь даже при хорошем предложении не каждый боксер согласится. Так кого можно уговорить? Ждать нам «ноунейма»?

— Вот тут очень сложно сказать и ответить на вопрос. Нужно посмотреть на ситуацию в среднем весе непосредственно к моменту такого боя. И главное понять, каков будет бюджет. Только тогда можно будет делать какие-либо прогнозы в плане возможного соперника.

— А если теоретически — Н`Жикам — вариант? После недавней победы над Бланко он вышел на победителя боя Головкин-Джейкобс. Может его в Астану? Или GGG встреча с ним абсолютно не нужна?

— Н’Жикам — неплохой соперник. Но лучше подождать, когда наступит момент. Может появятся более привлекательные варианты для Геннадия.

— Григорий, в рейтинге P4P продолжается царствование Романа Гонсалеса. Головкин — обычно следует за ним. В каком случае Геннадий сможет возглавить Топ? Кого необходимо победить для этого?

— Если Головкин нокаутирует Дэниэла Джейкобса, а также следом, в сентябре нокаутирует и «Канело», то есть большие шансы занять первую строчку P4P.

— На Ваш взгляд, каким был бы идеальным для GGG 2017-й год? Имею ввиду события в карьере боксера.

— Идеальный 2017-й год — это победа над Джейкобсом. После этого победа над Альваресом. Эти две победы вполне могут принести звание «Боксер года».

Напомним, Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где он проведет защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса. Всего в следующем году Головкин планирует провести три-четыре боя.