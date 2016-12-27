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Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Билеты поступили в продажу 24 декабря.

По мнению Монтеро, на этом шоу будет аншлаг, а общий доход в два раза превысят показатели боя Сергей Ковалев — Андре Уорд.

«Согласен с теми, кто считает, что бой Головкин — Джейкобс покажет лучшие рейтинги, чем реванш Уорд — Ковалев. Думаю, поединок Головкин — Джейкобс сделает 200 тысяч PPV, MSG соберет аншлаг, а общий доход от продаж будет в два раза больше, чем у боя Уорд — Ковалев», — написал он в своем твиттере.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.

Согласно данным Атлетической комиссии штата Невада, выручка от продажи билетов составила 3 341 980 долларов. Ранее промоутер Головкина Том Леффлер съязвил по поводу свободных мест на бое Ковалева и Уорда.