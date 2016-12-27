Бою Головкин — Джейкобс предсказали высокие PPV и двойной доход по сравнению с боем Ковалев — Уорд
Известный американский журналист Майкл Монтеро, пишущий о боксе для Boxing Monthly, Undisputed Champion Network и Boxing News 24, поделился ожиданиями относительно финансовой составляющей предстоящего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и американцем Дэниелом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Их поединок состоится 18 марта в
По мнению Монтеро, на этом шоу будет аншлаг, а общий доход в два раза превысят показатели боя Сергей Ковалев — Андре Уорд.
«Согласен с теми, кто считает, что бой Головкин — Джейкобс покажет лучшие рейтинги, чем реванш Уорд — Ковалев. Думаю, поединок Головкин — Джейкобс сделает 200 тысяч PPV, MSG соберет аншлаг, а общий доход от продаж будет в два раза больше, чем у боя Уорд — Ковалев», — написал он в своем твиттере.
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в
Согласно данным Атлетической комиссии штата Невада, выручка от продажи билетов составила 3 341 980 долларов. Ранее промоутер Головкина Том Леффлер съязвил по поводу свободных мест на бое Ковалева и Уорда.
Что касается выручки от продаж PPV на бой
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter