Иса Акбербаев: Имена наших боксеров вписаны в мировую летопись

— Иса, 24 декабря у Вас был запланирован бой в Киеве. Что помешало его проведению?

— Старая травма, которую получил примерно два года назад. В ходе подготовки к предстоящему бою в столице Украины на одном из спаррингов вновь повредил руку. Несмотря на мое огромное желание во что бы то ни стало выступить на вечере бокса в Киеве, мой промоутер Рустам Абдусаламов и менеджер Дмитрий Лучников настояли на отмене данного поединка. Они мотивировали свое решение тем, что здоровье важнее. Это спорт, в нем бывают форс-мажоры, травмы, — без этого никуда не деться. Случаются моменты, когда травмы не дают тебе осуществить какие-то планы, но ко всему нужно относиться философски. Если так случилось, то, наверное, так и должно было быть.



— Когда теперь ждать Вашего возвращения на ринг?

— Конечно, мне не терпится вновь вернуться в ринг, но сейчас необходимо пройти лечение, терапию, полное восстановление. Если все будет хорошо, то в следующем году планирую провести 3−4 поединка.



— Расскажите подробнее, как появилось Ваше прозвище «Шмель»?

— Вообще, это прозвище мне дал один тренер в Америке, глядя на мои тренировки. Это было в Хьюстоне, где я какое-то время тренировался. И вот как-то тренер сказал мне: «У тебя классные ноги, ты хорошо двигаешься в ринге. Ты, конечно, не Мохаммед Али, но я буду называть тебя Bumblebee». И потом это прилипло…



Когда я был еще молодым боксером, выступал в любителях, получилось так, что мне посчастливилось тренироваться совместно с нашей олимпийской сборной 2000 года. Тогда еще в сборной выступали такие именитые боксеры, как Ермахан Ибраимов, Болат Жумадилов, я вместе с ними тренировался, набирался опыта. Также с нами тогда тренировался Руслан Жумсаков, он выступал в весе до 60 кг. Глядя на меня, Жумсаков сказал: «Иса, у тебя хорошо получается работать на ножках. Давай тебя “Шмель” будем называть». Это прозвище за мной закрепилось еще в те времена. То есть, — чему быть, тому не миновать. Я тот, кто я есть, — это мой стиль.



— Костанай славится боксерами именно в тяжелых весах: Александр Мирошниченко, Иван Дычко, Вы, Василий Левит, Антон Пинчук, Жан Кособуцкий и еще можно назвать ряд спортсменов. В чем секрет того, что боксеры из этого региона преимущественно представлены в тяжелых весах?

— Действительно, костанайские боксеры преимущественно представлены в тяжелых весовых категориях. В Костанае есть такой классный профессиональный тренер Владимир Иванович Шайрер, воспитавший не одно поколение высококлассных мастеров кожаной перчатки. Был такой случай: я боксировал в финале чемпионата Казахстана в Караганде в 2000 году, и в решающем бою моим соперником был парень из Рудного Николай Бабичев. Очень хороший боксер. В непростом поединке победа досталась мне. Думаю, что здесь есть роль школы Владимира Шайрера, которая нестандартная — и на ногах, и обманные движения, и били ребята очень крепко и плотно.



— Вы сейчас тренируетесь под руководством известного супертяжа Рустама Ргебаева. Что Вам дает сотрудничество с ним?

— Мне очень нравится работать с Рустамом. Мы с ним друзья, вместе выступали еще в молодежной сборной. Он знает мои возможности, сильные и слабые стороны. Наш совместный опыт именно в боксе сейчас нам сильно помогает. Рустам подсказывает мне, как нужно боксировать, в какой манере действовать в той или иной ситуации. Когда человек прошел путь в боксе и знает, что такое боксировать в тяжелом весе, — это совершенно другое восприятие, нежели у какого-то другого человека, который, например, раньше выступал в 60 кг, а сейчас работает с тяжами. У Ргебаева очень ценный опыт, и Рустам делится им со мной. Мы работаем с ним на лапах, отрабатываем акцентированные удары в спаррингах, много анализируем соперников. Во время тренировок мы с Ргебаевым отрабатываем именно те рабочие боевые моменты, которые могут случиться во время поединка.



— Ваш промоутер Рустам Абдусаламов назначен официальным послом в Казахстане от WBC Cares. На Ваш взгляд, в чем сильные стороны Абдусаламова как менеджера высшего ранга?

— Назначение Рустама официальным послом в Казахстане от WBC Cares — это очень почетно. WBC — одна из самых престижных и влиятельных боксерских организаций в мире. Рустам — настоящий дипломат, знающий, как нужно разговаривать, умеющий вести деловые переговоры, договариваться. У него за плечами большой опыт организационной деятельности, ведения бизнеса, управления другими различными проектами. Рустам Абдусаламов всегда был близок к спорту, которым интересовался, сам активно им всегда занимался и продолжает заниматься. В вопросах ведения бизнеса в профессиональном боксе он держится очень уверенно. Со своей стороны, я тоже стараюсь делиться с ним своим опытом, советами.



Мне кажется, что в области развития профессионального бокса в Казахстане он может сделать многое. И уже есть первые успехи: проведение в Астане 55-й Конвенции Всемирного боксерского Совета (WBC) — это большое событие, которое может дать дополнительный импульс развитию профессионального бокса в нашей стране. Для казахстанских молодых боксеров это еще одна хорошая возможность получить шанс подняться в рейтинге и боксировать за большие титулы. Конечно, в этом огромная заслуга и нашего чемпиона Геннадия Головкина — он локомотив нашего бокса, который своими победами прославляет Казахстан на весь мир.



В мире все признают, что казахстанская школа бокса — одна из сильнейших на планете. Имена наших великих соотечественников вписаны в летопись мирового бокса, и это дорогого стоит!



— Кстати, о Головкине. Вы прошли с Геннадием большой путь. Что для Вас лично было самым трудным на профессиональном ринге?

— В профессиональном боксе все трудно. Начиная от поиска спонсоров, финансирования для подготовки к боям и всего остального, заканчивая свободным временем, которого совершенно не бывает…



— На Ваш взгляд, как сложится бой Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом?

— Сложно предугадать, как может все повернуться во время боя. Это бокс, и здесь всякое может случиться. Зная возможности Головкина, могу выразить уверенность, что виктория в этом поединке достанется нашему соотечественнику.



— Что способен предложить Головкину этот соперник?

— Все зависит от его подготовки. Джейкобс после травмы сейчас возвращается к большим боям, и ему нужно отдать должное за его мужество, за то, что он выходит не просто абы против кого, а против самого Геннадия Головкина. Великого чемпиона! Против боксера, с которым другие ребята просто боятся выходить на ринг, опасаясь, что этот бой может стать последним в их карьере. Что касается Джейкобса, то это хороший, классный боксер. Помню его еще по бою с Дмитрием Пирогом, когда он пропустил от россиянина очень тяжелый удар.



Джейкобс — хороший, обученный, дисциплинированный боец, умеющий бить с разных позиций. Не думаю, что он сможет что-либо противопоставить Геннадию. Когда любой из противников выходит боксировать с Геной, вся агрессия, скорость, невероятная какая-то способность вести бой — это все просто пропадает и исчезает. Ребята выходят на бой с ним будто разряженные, а Гена берет их и просто съедает.



Уверен, что нас ожидает очень интересный бой, как и сам вечер бокса. Сейчас еще ведутся переговоры, чтобы в рамках этого вечера бокса провести поединок Александра Усика с моим другом и спарринг партнером Муратом Гассиевым. Мурат недавно стал чемпионом Мира, выиграв у Дениса Лебедева. Еще раз, пользуясь случаем, поздравляю его с этим достижением! Есть варианты, что будет объединительный бой, что каждый поставит свой пояс: Гассиев — IBF, Усик — WBO, тогда это будет просто ураган… Мурат — молодой боксер, голодный до побед, он сейчас рвет и мечет, хочет быть лучшим. Уверен, что в будущем у него огромный потенциал, он уйдет в супертяжелый вес и уже в «тяжах» столько оппонентов пороняет… Если говорить про Александра Усика, то он парень также талантливый, одаренный. Поэтому это будет по-настоящему большой вечер профессионального бокса, которого любители этого вида спорта ожидают с большим нетерпением…



Хотелось бы отметить, что в нашей стране есть целый ряд высококлассных бойцов, которые способны на большие свершения. Пример того же Головкина многих вдохновляет и придает уверенность в собственных силах.



Пользуясь случаем, поздравляю казахстанцев с наступающим Новым годом и желаю всем благополучия и крепкого здоровья! Пусть все негативное останется в прошлом, и впереди нас всех ждут новые свершения!