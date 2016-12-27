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Так, событием года признан бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и британцем Келлом Бруком (36−1, 25 КО), состоявшийся 10 сентября в Лондоне.

Отмечается, что более 19 тысяч билетов были распроданы за 11 минут в первый день продаж, а для Головкина этот бой стал дебютным в Англии.

Сам поединок был остановлен в пятом раунде, когда секундант Брука выбросил на ринг полотенце. После британец признался, что Головкин еще во втором раунде сломал ему глазницу, из-за чего ему пришлось перенести операцию.

Таким образом, Головкин одержал 36-ю победу в 36 боях, из которых 33 он завершил нокаутом. Кроме того, казахстанец продлил серию досрочных побед до 23-х и улучшил статус лучшего нокаутера в истории среднего веса. Брук, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере при 36 победах (25 КО).

Звания тренер года второй раз подряд удостоился Абель Санчес, которой помимо Головкина также тренирует Мурата Гассиева (24−0−0, 17 KO), Дениса Шафикова ((38−2−1, 20 KO), Энди Руиса (29−1−0, 19 KO), Алекса Сауседо (23−0−0, 14 KO) и Константина Пономарева (31−0−0, 13 KО).

«Боксером года» по версии K2 Promotions стал никарагуанец Роман Гонсалес, а его поединок с Карлосом Куадрасом стал лучшим боем промоушена в 2016 году.

Добавим, что бой Головкин — Брук был признан «Событием года» по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Также казахстанец получил от WBC специальную награду как самый доминирующий боксер.