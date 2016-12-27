Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28266959/
27 декабря 2016, 8:16 | Бокс | Vesti.kz

Бой Головкин — Брук признали событием года

Промоутерская компания K2 Promotions подвела итоги уходящего 2016 года и назвала победителей в различных номинациях, сообщает boxingnews24.com.

А наставник казахстанского боксера Абель Санчес вновь удостоился звания тренера года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Так, событием года признан бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и британцем Келлом Бруком (36−1, 25 КО), состоявшийся 10 сентября в Лондоне.

Отмечается, что более 19 тысяч билетов были распроданы за 11 минут в первый день продаж, а для Головкина этот бой стал дебютным в Англии.

Сам поединок был остановлен в пятом раунде, когда секундант Брука выбросил на ринг полотенце. После британец признался, что Головкин еще во втором раунде сломал ему глазницу, из-за чего ему пришлось перенести операцию.

Таким образом, Головкин одержал 36-ю победу в 36 боях, из которых 33 он завершил нокаутом. Кроме того, казахстанец продлил серию досрочных побед до 23-х и улучшил статус лучшего нокаутера в истории среднего веса. Брук, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере при 36 победах (25 КО).

Звания тренер года второй раз подряд удостоился Абель Санчес, которой помимо Головкина также тренирует Мурата Гассиева (24−0−0, 17 KO), Дениса Шафикова ((38−2−1, 20 KO), Энди Руиса (29−1−0, 19 KO), Алекса Сауседо (23−0−0, 14 KO) и Константина Пономарева (31−0−0, 13 KО).

«Боксером года» по версии K2 Promotions стал никарагуанец Роман Гонсалес, а его поединок с Карлосом Куадрасом стал лучшим боем промоушена в 2016 году.

Добавим, что бой Головкин — Брук был признан «Событием года» по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Также казахстанец получил от WBC специальную награду как самый доминирующий боксер.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

При каких условиях Головкин может возглавить рейтинг P4P и стать лучшим боксером 2017 года

При каких условиях Головкин может возглавить рейтинг P4P и стать лучшим боксером 2017 года

Российский комментатор бокса Григорий Стангрит назвал условия, при которых казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) сможет возглавить рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P). В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит отметил, какие событие сделают следующий год идеальным для GGG в плане карьеры.
Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

Олимпийские чемпионы Рахимов и Баландин пополнили ряды казахстанской армии

При каких условиях Головкин может возглавить рейтинг P4P и стать лучшим боксером 2017 года

Головкину и Джейкобсу предсказали высокие PPV и двойной доход по сравнению с боем Ковалев - Уорд