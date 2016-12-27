Промоутер Головкина назвал возможную дату и весовую категорию для боя с Чавесом-младшим
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), заявил, что казахстанский боксер готов подняться в 168 фунтов для боя с мексиканцем Хулио Сезаром
Чавесом-младшим (49−2−1, 32 KO).
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По его словам, этот поединок может состояться в декабре 2017 года. Также команда Головкина рассматривает на эту дату в качестве возможного соперника другого боксера из Мексики Хильберто Рамиреса.
«Мы вели переговоры о бое с Чавесом пару лет назад, но они не увенчались успехом. Но теперь, похоже, Чавес, посмотрев на свои варианты понял, что поединок с Головкин — один из самых больших, который он только может получить.
Но даже если Головкин поднимется в 168 фунтов для боя с Чавесом или Рамиресом, потом он вернется в 160 фунтов для защиты своих титулов. Он согласен на эти бои не потому, что он больше не может сделать средний вес, а потому что ему это под силу, — цитирует Леффлера USA Today.
Добавим, что в настоящее время
Сам казахстанец вернется на ринг 18 марта в
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