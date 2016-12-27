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https://sport.mail.ru/news/boxing/28266611/
27 декабря 2016, 8:13 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина назвал возможную дату и весовую категорию для боя с Чавесом-младшим

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), заявил, что казахстанский боксер готов подняться в 168 фунтов для боя с мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49−2−1, 32 KO).

Ранее сам мексиканец заявил о готовности выйти на ринг против GGG. Увеличить
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По его словам, этот поединок может состояться в декабре 2017 года. Также команда Головкина рассматривает на эту дату в качестве возможного соперника другого боксера из Мексики Хильберто Рамиреса.

«Мы вели переговоры о бое с Чавесом пару лет назад, но они не увенчались успехом. Но теперь, похоже, Чавес, посмотрев на свои варианты понял, что поединок с Головкин — один из самых больших, который он только может получить.

Но даже если Головкин поднимется в 168 фунтов для боя с Чавесом или Рамиресом, потом он вернется в 160 фунтов для защиты своих титулов. Он согласен на эти бои не потому, что он больше не может сделать средний вес, а потому что ему это под силу, — цитирует Леффлера USA Today.

Добавим, что в настоящее время Чавес-младший ведет переговоры о бое на май 2017 года со своим соотечественником Саулем «Канело» Альваресом. Сообщалось, что стороны договорились провести его в промежуточном весе 165 фунтов, но не могут согласовать финансовые условия. Сам Чавес-младший заявил, что в случае неудачи с «Канело» он готов встретиться с Головкиным.

Сам казахстанец вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где он проведет защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса. Всего в следующем году Головкин планирует провести три-четыре боя.

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