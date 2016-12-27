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https://sport.mail.ru/news/boxing/28266489/
27 декабря 2016, 8:01 | Бокс | Vesti.kz

Санчес: Головкину приходится сгонять вес, а это влияет на мощь. В 168 фунтах он будет еще сильнее

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), уверен, что его подопечный станет еще лучше после перехода во второй средний вес (168 фунтов).

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По его словам, Головкину перед боями приходиться сгонять вес, а это, в свою очередь, отнимает у боксера силу. Также Санчес отметил, что казахстанец пока не показывал в ринге весь свой потенциал, но все может измениться после перехода в 168 фунтов.

«Когда он приезжает в лагерь, то обычно весит 169−170 фунтов, это его естественный вес. Когда ему не нужно будет соблюдать диету и он может больше есть, думаю, он будет очень силен. Я чувствую, что в 168 фунтах он будет даже сильнее, чем в 160. В это трудно поверить, но это так.

Таким мощный бойцом, как он приходится сгонять вес, а это немного влияет на мощь. Но я еще не видел, чтобы он бил кого-то на 100 процентов. В ринге мы не видели того, что было в зале. Все те парни были меньше его, а когда он ударит кого-то в 168 фунтах, то мы посмотрим на его истинную мощь, — рассказал Санчес в беседе с USA Today.

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