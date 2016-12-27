Санчес: Головкину приходится сгонять вес, а это влияет на мощь. В 168 фунтах он будет еще сильнее

По его словам, Головкину перед боями приходиться сгонять вес, а это, в свою очередь, отнимает у боксера силу. Также Санчес отметил, что казахстанец пока не показывал в ринге весь свой потенциал, но все может измениться после перехода в 168 фунтов.

«Когда он приезжает в лагерь, то обычно весит 169−170 фунтов, это его естественный вес. Когда ему не нужно будет соблюдать диету и он может больше есть, думаю, он будет очень силен. Я чувствую, что в 168 фунтах он будет даже сильнее, чем в 160. В это трудно поверить, но это так.