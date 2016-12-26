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https://sport.mail.ru/news/boxing/28265291/
26 декабря 2016, 22:54 | Бокс | Sports.kz

Журналисты спрогнозировали PPV-продажи боя Головкин — Джейкобс

Журналист Boxing News 24 и основатель Youtube-канала Montero on Boxing Майкл Монтеро поделился мнением о коммерческих итогах боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Дэниела Джейкобса (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxing <span class=error>News</span> 24 и основатель <nobr>Youtube-канала</nobr> Montero on Boxing Майкл <span class=error>Монтеро</span> поделился мнением о коммерческих итогах боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) и <span class=error>Дэниела</span> Джейкобса (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Согласен с теми, кто считает, что бой Головкин — Джейкобс покажет лучшие рейтинги, чем реванш Уорд — Ковалёв. Думаю, бой Головкин — Джейкобс сделает 200 тысяч PPV-продаж, Madison Square Garden соберёт аншлаг, а доход от продажи мерча будет в два раза больше, чем у боя Уорд — Ковалёв», — написал Монтеро в твиттере.

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