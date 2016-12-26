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«Согласен с теми, кто считает, что бой Головкин — Джейкобс покажет лучшие рейтинги, чем реванш Уорд — Ковалёв. Думаю, бой Головкин — Джейкобс сделает 200 тысяч PPV-продаж, Madison Square Garden соберёт аншлаг, а доход от продажи мерча будет в два раза больше, чем у боя Уорд — Ковалёв», — написал Монтеро в твиттере.