Журналисты спрогнозировали PPV-продажи боя Головкин — Джейкобс
Журналист Boxing News 24 и основатель
Youtube-канала Montero on Boxing Майкл Монтеро поделился мнением о коммерческих итогах боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Дэниела Джейкобса (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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«Согласен с теми, кто считает, что бой Головкин — Джейкобс покажет лучшие рейтинги, чем реванш Уорд — Ковалёв. Думаю, бой Головкин — Джейкобс сделает 200 тысяч
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