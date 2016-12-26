Салидо: Надеюсь, реванш с Ломаченко состоится

Сейчас стороны ведут переговоры.



«Мы ведём переговоры и ждём боя с Ломаченко в марте. Надеюсь, они придут к согласию и мы продвинемся вперёд. Сейчас Ломаченко более живой, у него больше навыков, он лучше вжился в профессиональный бокс. Я знаю, что этот бой выйдет хорошим», — приводит слова Салидо Boxing Scene.



Салидо победил Ломаченко раздельным решением судей в марте 2014 года.