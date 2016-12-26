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https://sport.mail.ru/news/boxing/28265144/
26 декабря 2016, 22:29 | Бокс | Чемпионат.com

Салидо: Надеюсь, реванш с Ломаченко состоится

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Орландо Салидо рассчитывает, что его матч-реванш с чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко состоится в марте 2017 года.

Сейчас стороны ведут переговоры.

«Мы ведём переговоры и ждём боя с Ломаченко в марте. Надеюсь, они придут к согласию и мы продвинемся вперёд. Сейчас Ломаченко более живой, у него больше навыков, он лучше вжился в профессиональный бокс. Я знаю, что этот бой выйдет хорошим», — приводит слова Салидо Boxing Scene.

Салидо победил Ломаченко раздельным решением судей в марте 2014 года.

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