Салидо: Надеюсь, реванш с Ломаченко состоится
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Орландо Салидо рассчитывает, что его
матч-реванш с чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко состоится в марте 2017 года.
Сейчас стороны ведут переговоры.
«Мы ведём переговоры и ждём боя с Ломаченко в марте. Надеюсь, они придут к согласию и мы продвинемся вперёд. Сейчас Ломаченко более живой, у него больше навыков, он лучше вжился в профессиональный бокс. Я знаю, что этот бой выйдет хорошим», — приводит слова Салидо Boxing Scene.
Салидо победил Ломаченко раздельным решением судей в марте 2014 года.
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