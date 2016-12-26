Журналист TheFightCity.com не включил Головкина в ТОП-5 лучших P4P

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На первое место он поставил Теренса Кроуфорда (30−0, 21 КО), на второе — Романа Гонсалеса (46−0, 38 КО), а тройку замкнул Сергей Ковалёв (30−1−1, 26 КО). Вслед за ними расположились Андре Уорд (31−0, 15 КО) и Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО). Казахстанский боксёр Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) — на седьмой позиции. GGG опережает своего потенциального соперника, Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО).