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https://sport.mail.ru/news/boxing/28264939/
26 декабря 2016, 22:19 | Бокс | Чемпионат.com

Менеджер Постола: Виктор готов драться с кем угодно

Бывший чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе украинец Виктор Постол (28−1, 12 КО) намерен остаться в этой категории и рассчитывает провести поединок с именитым соперником.

Об этом рассказал менеджер украинского боксёра Вадим Корнилов.

«Мы готовы драться с кем угодно и ждём предложения боя. Постол никогда не отказывал ни одному бойцу, так мы и получили бой с Кроуфордом. Гонорар был не на уровне, но мы согласились, потому что хотели вызова», — приводит слова Корнилова Boxing Scene.
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