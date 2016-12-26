Менеджер Постола: Виктор готов драться с кем угодно
Бывший чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе украинец Виктор Постол (28−1, 12 КО) намерен остаться в этой категории и рассчитывает провести поединок с именитым соперником.
Об этом рассказал менеджер украинского боксёра Вадим Корнилов.
«Мы готовы драться с кем угодно и ждём предложения боя. Постол никогда не отказывал ни одному бойцу, так мы и получили бой с Кроуфордом. Гонорар был не на уровне, но мы согласились, потому что хотели вызова», — приводит слова Корнилова Boxing Scene.
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