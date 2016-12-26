Менеджер Постола: Виктор готов драться с кем угодно

Об этом рассказал менеджер украинского боксёра Вадим Корнилов.



«Мы готовы драться с кем угодно и ждём предложения боя. Постол никогда не отказывал ни одному бойцу, так мы и получили бой с Кроуфордом. Гонорар был не на уровне, но мы согласились, потому что хотели вызова», — приводит слова Корнилова Boxing Scene.